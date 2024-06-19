Batman Hasankeyf'te 19 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde bazı bölgelere giriş yasaklandı

19 Haziran 2024 16:31 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 16:31

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Valilik'ten 'Hasankeyf' kararı geldi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bazı bölgeler 19 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi.

Vatandaşların bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri için söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmelerinin yasak olduğu ifade edildi.

Yasağa uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacak.

GEÇİCİ ASKERİ GÜVENLİK BÖLGESİNE YURTTAŞLAR GİREMEYECEK

Batman'da 15 gün boyunca bazı bölgeler geçici güvenlik bölgesi ilan edildi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 19 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde olan geçici askeri güvenlik bölgesine giriş olmayacak.

Vatandaşların belirtilen tarihler arasında bölgeye izinsiz girmemeleri gerektiğinin altı çizildi.

Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi gereğince cezai işlem uygulanacak.

BATMAN'DA NERELERE GİRİŞ YASAKLANDI?

Bu kapsamda; "Kuzeyde, Çatalsu Mahallesi Guharareziye sırtlarının 500 metre kuzey doğusu, Çine Tepe, Koyunlu Mahallesi'nin 200 metre batısı, Diyar Tepe, Kubalo Tepe, Verkedavut Tepe Banikola sırtı, Güneşli köyü doğusu, Diyarenesi Tepe, Riliki Tepe, Kelekçi köyü güneyi, Kelekçi köyü güney doğusu Montol Tepe güneyi, İsimsiz Tepe, Kuşaklı Dağı kuzeyi, Harami Karakol Gediği, doğuda ise Sevrak Tepe kuzeydoğusu, Güverhacı Tepe Kayıklı köyü güney batısı, Şikeriharciya Tepe kuzeydoğusu, güneyde, Şikerharciya Tepe kuzeydoğusu, Gariavlike Tepe doğusu, Beltaguvar Tepe doğusu, Karakataş Tepe uzantısı, Çaymavan Tepe, Poyraz Tepe, Şayesir sırtları, 1685 Rakımlı Tepe, Kevni Tepe, Şan Tepe batısı, Kelemahmuke sırtları, batıda, Kelemahmuke sırtları, Guharamir Tepe, Nöbet Tepe, Çatalsu Mahallesi uzantısı arasında kalan arazi kesimler 19 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi."