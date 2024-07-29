Batman'da 4 kişinin ölümüne neden oldu! 19 yaşındaki sürücü gözaltında
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Temmuz 2024 13:13 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 13:17
Batman'da düğün çıkışı aracıyla seyir halinde olan 19 yaşındaki sürücü yaya olarak yürüyen 4 kişinin ölümüne neden olması sonucu gözaltına alındı.
Batman Valiliği, Batman-Siirt yolunda meydana gelen trafik kazasında olay yerine derhal sağlık, emniyet ve jandarma ekiplerinin intikal sağlandığını ve sürücü M.A.A. (19) idaresindeki hafif ticari aracın yolun karşısına geçmeye çalışan yayaların ölümüne neden olduğunu açıkladı.
Açıklamada, kazaya karışan sürücünün kaza sonrasında aracını olay yeri yakınındaki bir akaryakıt istasyonuna park ederek, başka bir araçla güvenlik güçlerine teslim olduğu, Beşiri İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen M. A. A.'nın jandarmadaki sorgusu sürdüğü ifade edildi.
TRAFİK KURALLARINI İHLAL ETMİŞ
Öte yandan, M.A.A'nın plakasız araç kullandığı, çakarlı araç kullanma, hız limitini aşma ve zorunlu trafik sigortasız araç kullanma gibi farklı ihlallerden ceza yediği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı