Batman'da 4 kişinin ölümüne neden oldu! 19 yaşındaki sürücü gözaltında

29 Temmuz 2024 13:13 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 13:17

Erzincan’da feci kaza! Ölü ve yaralı var

Erzincan’da feci kaza! Ölü ve yaralı var

Batman Valiliği, Batman-Siirt yolunda meydana gelen trafik kazasında olay yerine derhal sağlık, emniyet ve jandarma ekiplerinin intikal sağlandığını ve sürücü M.A.A. (19) idaresindeki hafif ticari aracın yolun karşısına geçmeye çalışan yayaların ölümüne neden olduğunu açıkladı.

Açıklamada, kazaya karışan sürücünün kaza sonrasında aracını olay yeri yakınındaki bir akaryakıt istasyonuna park ederek, başka bir araçla güvenlik güçlerine teslim olduğu, Beşiri İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen M. A. A.'nın jandarmadaki sorgusu sürdüğü ifade edildi.

TRAFİK KURALLARINI İHLAL ETMİŞ

Öte yandan, M.A.A'nın plakasız araç kullandığı, çakarlı araç kullanma, hız limitini aşma ve zorunlu trafik sigortasız araç kullanma gibi farklı ihlallerden ceza yediği öğrenildi.