Batman’da sokak olayların karışanların cezası kesildi: Valilik duyurdu!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

16 Kasım 2024 22:19 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 22:20

Batman'da sokak olaylarına karışan 24 kişi gözaltına alındı. Batman Valiliği, konuyla ilgili açıklama yaptı. Olaylara katılan bir şahsın da 30 arama kaydı olduğu ortaya çıktı...

Batman​ Valiliği, sokak olaylarına karıştığı tespit edilen 24 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün yayın organlarından yapılan çağrılar doğrultusunda kentte yaşanan yasa dışı şiddet içerikli sokak olaylarına karışan şahısların tespit ve yakalanmalarına yönelik bugün eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. 30 ARAMA KAYDI ÇIKTI Açıklamada, "6 suça sürüklenen çocuk, 18 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 24 şüpheli şahıs ekiplerimizce yakalanmış, yapılan operasyonda, 1 şahsın çeşitli suçlardan 30 adet aranma kaydı olduğu tespit edilerek yakalanmıştır. 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör ve 14 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet sapan, 10 adet bilye, 1 adet torpil, 2 adet boş maytap kutusu, 4 adet AK-47 fişeği ele geçirilmiştir" denildi. İlgili Haberler İstanbul’da PKK’nın gençlik yapılanmasına darbe: 6 tutuklama var! MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine operasyon: PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi