Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Bayğaralar' suç örgütüne yapılan operasyon sonucu yakalanan 296 şüpheliden 216 şüpheli ile 5 suça sürüklenen çocuğun tutuklandığını açıkladı.

HABERİN ÖZETİ Bayğaralar çetesine operasyonda 216 şüpheli ve 5 çocuk tutuklandı Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Bayğaralar' suç örgütüne yönelik operasyonda 216 şüpheli ve 5 çocuğun tutuklandığını duyurdu. Operasyon Adana merkezli 8 ilde gerçekleştirildi. 296 şüpheli ve 6 suça sürüklenen çocuk yakalandı. Tutuklananlar arasında 216 şüpheli ve 5 çocuk bulunuyor. Şüphelilerin 17'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Örgütün suçtan elde ettiği gelirleri akladığı tespit edilerek, yaklaşık 276 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

"SOKAK ÇETELERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ DEMİŞTİK"

Bakan Gürlek konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "‘Sokak çetelerine göz açtırmayacağız’ demiştik. Bu sözümüzün gereğini kararlılıkla yerine getiriyoruz. Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ‘Bayğaralar’ çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik 13 Nisan’da Adana merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 296 şüpheli ile 6 suça sürüklenen çocuk yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 233’ü ile 6 suça sürüklenen çocuk tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi; 216 şüpheli ile 5 suça sürüklenen çocuk tutuklandı, 17 şüpheli ile 1 suça sürüklenen çocuk hakkında adli kontrol kararı verildi" ifadelerini kullandı.

276 MİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ MAL VARLIĞINA VE BANKA HESAPLARINA EL KONULDU

Sokakları tehdit eden her türlü örgüte yönelik mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Bakan Gürlek, paylaşımında şu cümlelere de yer verdi: "Soruşturma kapsamında, örgütün suçtan elde ettiği gelirleri kaçak durumdaki şüphelilerin yakınları üzerinden akladığına dair güçlü tespitler yapılmış; bu çerçevede yaklaşık 276 milyon lira değerinde 40 araç, 14 arsa ve arazi, 15 konut ile çok sayıda banka hesabına el konulmuştur.

Bu başarılı operasyonu yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve sahada özveriyle görev yapan Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılmak için çalışmaya devam edecek; sokaklarımızı tehdit eden, evlatlarımızı istismar eden organize suç örgütlerine karşı mücadelemizi kesintisiz ve kararlı şekilde sürdüreceğiz."