Bayraktar Kızılelma'nın ilk motor testi gerçekleşti! İşte dikkat çeken art yakıcı detayı

23 Temmuz 2024 11:17 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 11:32

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızılelma'nın ilk motor testi başarıyla gerçekleşti.

Milli Teknoloji Hamlesinin en önemli ürünlerinden biri olan Bayraktar Kızılelma PT-3 modeli için motor testi gerçekleştirildi.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk motor testini gerçekleştiren insansız savaş uçağının art yakıcı motorunun da devreye girdiği görüldü.