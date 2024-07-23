Bayraktar Kızılelma'nın ilk motor testi gerçekleşti! İşte dikkat çeken art yakıcı detayı
Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
23 Temmuz 2024 11:17 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 11:32
BAYKAR’ın yerli ve milli bir şekilde üretip geliştirdiği insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ilk motor testini başarıyla gerçekleştirdi. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Selçuk Bayraktar binlerce beğeni topladı.
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızılelma'nın ilk motor testi başarıyla gerçekleşti.
Milli Teknoloji Hamlesinin en önemli ürünlerinden biri olan Bayraktar Kızılelma PT-3 modeli için motor testi gerçekleştirildi.
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk motor testini gerçekleştiren insansız savaş uçağının art yakıcı motorunun da devreye girdiği görüldü.
Kaynak: tgrthaber.com