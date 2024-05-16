Bayraktar’dan 270 milyon dolarlık teslimat! İlk NATO ülkesine teslim edildi

16 May 2024 13:46 - Güncelleme : 16 May 2024 14:24

Ülkemizin Savunma Sanayi alanındaki önde gelen şirketlerinden Baykar, 30’dan fazla ülkeye insansız hava aracı ihraç ediyor. Aynı zamanda Mayıs 2021’de Polonya ile Türkiye arasında yapılan anlaşma ile, ülkemiz ilk defa NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye SİHA ihracatı yapmıştı. Polonya ile yapılan anlaşmada toplamda 4 partide gidecek şekilde 24 SİHA anlaşması yapıldı.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ilk teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Bayraktar TB2'ler Polonya'nın hava savunma gücünü arttıracak ve ordumuz daha da güçlenmiş olacak" sözlerini kullanmıştı.

SON TESLİMAT BUGÜN GERÇEKLEŞECEK

Polonya ile Türkiye arasında yapılan SİHA anlaşmasının ilk 3 teslimatı geçtiğimiz senelerde yapıldı. Bugün ise, SAR radarları, simülatörler, yedek parça stoğu ve lazer güdümlü MAM-L ve MAM-C füzeleriyle birlikte son parti SİHA’lar teslim edilecek.

270 MİLYON DOLARLIK TESLİMAT GERÇEKLEŞİYOR

Ülkemizin ‘Milli teknoloji hamlesi’ hedefine giden yolda, en önemli çalışmalara imza atan Baykar şirketi, savunma sanayi alanında yaptığı ihracat rakamlarıyla rekor kırmaya devam ediyor. Türkiye'nin 2022 yılı vergi rekortmenleri listesinde ilk sırada Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer alırken kendisine 564 milyon 124 bin 318 lira vergi tahakkuk edilmişti.

Avrupa ülkesi ve aynı zamanda NATO üyesi olan Polonya’ya gerçekleştirilen ihracatın da toplamda 270 milyon dolar olduğu öğrenildi. Yapılan ihracat sözleşmesine göre ürünlere 24 ay garanti verildi.

Yapılan anlaşma, eğitim ve lojistik paketinin yanı sıra hava araçlarının bakım ve onarımı için teknoloji transferi anlaşmalarını da sağlayacak.