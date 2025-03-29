Bayram havası yağmurla geliyor: Sağanak ve çöl tozu fırtınası kapıda! İşte 29 Mart hava durumu

Ramazan Bayramı hava durumu sağanak ve çöl tozu fırtınasıyla geliyor! Meteoroloji 29 Mart için kuvvetli yağış, fırtına ve nefes zorlaştıracak toz taşınımı uyarısı yaptı. Tatil yoluna çıkacaklar dikkat: Gökyüzü puslu, yollar kaygan olacak. İşte il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna girerken yurt genelinde hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı. Yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler ve Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak; birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek

YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER:

Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yağış bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Muğla’nın batısı, Aydın kıyıları, Balıkesir'in batısı ve İzmir'in güney ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.



Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, İç Anadolu’da zaman zaman fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI ETKİSİ GENİŞLİYOR:

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin güneyinde toz taşınımı bekleniyor. Hava kalitesini düşürecek bu etki nedeniyle özellikle solunum rahatsızlığı olan vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

HAVA SICAKLIKLARI:

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, yağış ve rüzgarla birlikte 3 ila 5 derece azalması tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hem kuvvetli yağış hem de fırtına ve toz taşınımı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tüm yurttaşların dikkatli ve hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

Marmara

Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Balıkesir’in batısında yağışlar yerel olarak kuvvetli olabilir.

Ege

Genel olarak yağışlı. Muğla, Aydın kıyıları ve İzmir’in güneyi için yerel kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. İç Ege'de kısa süreli fırtına görülebilir.

Akdeniz

Mersin hariç bölge genelinde sağanak yağış var. Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde yağışlar kuvvetli olabilir. İç kesimlerde fırtına bekleniyor.

İç Anadolu

Ankara, Eskişehir, Sivas ve Çankırı'da yağış bekleniyor. Güney ve doğu kesimlerde kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olabilir.

Batı Karadeniz

İç kesimlerde sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin batısında kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısı var.

Orta ve Doğu Karadeniz

İç kesimler ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Kıyı kesimlerde bulutlu hava hâkim.

Doğu Anadolu

Bölge genelinde yağış var. Güneyli rüzgarların fırtına şeklinde esmesi bekleniyor, tedbirli olunmalı.

Güneydoğu Anadolu

Yağışlı hava etkili olacak. Bölge genelinde toz taşınımı ve fırtına nedeniyle görüş mesafesi ve hava kalitesinde düşüş yaşanabilir.