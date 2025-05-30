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 | Merve Yaz

Bayram öncesi bu hile 'yok artık' dedirtti! Kurbanlıklar şişkin görünsün diye...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı, pazarlarda ise hareketlilik başladı. Ancak besiciler, hayvanlar kilolu gözüksün diye türlü türlü hilelere başvuruyor. Uzmanlar yemin içerisine katılan tuz ve sumağın hayvanı susattığını, çok fazla su içen hayvanların da şişkin gözüktüğünü belirterek vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 12:43
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 12:43

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar pazarlara indi. Kilograma göre kurbanlık küçükbaş koyun, keçi ve tekenin kilogram fiyatının 300 TL, büyükbaşta tosunun 310 TL, düvenin ise 280 TL olarak belirlendiği şehirde pazar haraketliliği günden güne artıyor. Hareketliliğin hafta sonundan itibaren daha çok artması bekleniyor.

Bayram öncesi bu hile 'yok artık' dedirtti! Kurbanlıklar şişkin görünsün diye...


Ancak bayram öncesi bazı kişilerin hayvanları daha kilolu ve şişkin gözüksün diye yemin içerisine tuz ve sumak kattığı, bu yemleri yiyen hayvanların da çok fazla su içtiği, bu nedenle de kilolu görüldükleri ileri sürüldü.

Bayram öncesi bu hile 'yok artık' dedirtti! Kurbanlıklar şişkin görünsün diye...

VATANDAŞLARA UYARI

Kentte uzun yıllardır hayvan satışı yapan Zafer Oğuz, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, fiyatların iyi olduğunu ancak besici ve satıcı arasında ciddi bir fiyat farkı olduğunu söyledi.

Bayram öncesi bu hile 'yok artık' dedirtti! Kurbanlıklar şişkin görünsün diye...


Dolandırıcıların koyunları yem ve su ile şişirdiğini anlatan Oğuz, "Maalesef bazı kişiler hayvanın önündeki yemin içerisine tuz ve sumak karıştırıyor. Bunu yiyen hayvan suyu çok içiyor ve bir hayvanda 6-7 kilo fark ediyor. Vatandaş şişkin koyunu görünce buna aldanıyor. Ancak hayvanın sırt ve karın kısmına dikkat edilmeli. Karnı şiş hayvana vatandaşlar dikkat etmeli" diye konuştu.

Bayram öncesi bu hile 'yok artık' dedirtti! Kurbanlıklar şişkin görünsün diye...


Kurbanlık almaya gelen vatandaşlardan Yakup Durdu ise fiyatların iyi olduğunu, bu sene bütün kurban pazarlarında her bütçeye uygun kurbanlık satıldığını söyledi.

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Sıkça Sorulan Sorular

2025 Kurban Bayramı ne zaman?
2025 Kurban Bayramı 5 Haziran Perşembe arefe ile başlıyor. 6 Haziran Cuma ise Kurban Bayramı'nın birinci günü olarak takvimlerde işaretlendi. Dört gün süren dini bayram 9 Haziran Pazartesi akşamı sona eriyor.
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