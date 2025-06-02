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 | Banu İriç

Bayram öncesi son Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor: Başlıklar masada

Kurban Bayramı yaklaşırken gözler Beştepe’ye çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine’de güvenlikten dış politikaya, bayram tedbirlerinden diplomatik gelişmelere kadar birçok kritik başlık ele alınacak.

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Bayram öncesi son Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor: Başlıklar masada
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 05:45
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 05:54

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Kurban Bayramı öncesindeki son toplantısını bugün Beştepe'de gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, hem yurt içi güvenlik hem de dış politikadaki sıcak gelişmeler masada olacak.

Bayram öncesi son Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor: Başlıklar masada

ANA GÜNDEM: "TERÖRSÜZ TÜRKİYE"

Toplantının ana gündem maddesini, "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında yürütülen operasyonlar ve bu sürecin sahadaki yansımaları oluşturacak. Bölgelerden iletilen güncel güvenlik raporlarının kabine üyeleriyle paylaşılması bekleniyor.

Dış politika başlığı altında ise Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasında sürdürdüğü diplomatik temasların son durumu değerlendirilecek. İsrail’in Gazze’ye yönelik devam eden saldırıları da toplantının önemli gündemlerinden biri olacak.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ ÇALIŞMALAR GÖRÜŞÜLECEK

Kabine, ayrıca yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle ülke genelinde alınacak trafik, ulaşım ve güvenlik önlemlerini de ele alacak. Tatil sürecinde yoğunluk yaşanması beklenen bölgelerde uygulanacak tedbirler ve kamu hizmetlerinin işleyişine dair gözden geçirmeler yapılması bekleniyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ekranlar karşısında açıklamalarda bulunacak.

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ETİKETLER
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#ukrayna
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#Dış Politika
#İsrail Gazze
#Gündem
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