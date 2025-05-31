Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: En büyük eserimiz olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da katıldığı etkinlikte Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. 86 milyonun kardeşçe yaşadığı bir ülkeyi yükselteceklerini söyleyen Erdoğan, "Terörsüz Türkiye'yi yani en büyük eserimizi inşallah sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. İşte o zaman ülkemizin önünde yepyeni bir sayfa açılacak" dedi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sizlerle en son iki yıl önce bir araya gelmiş ahdimizi yenilemiştik. O zirvede gençlere verdiğimiz önemi ifade etmiştik. Güvenimizi boşa çıkarmadığınız için her birinizi tebrik ediyorum. Bu ülkeye sahip çıktığını için hepinize şükranlarımı sunuyorum.

Nice zorluğun, ihanetin, badirenin üzerinden beraber geldik. Türkiye'ye tarihi seçim başarılarını, hak ve özgürlüklere sessiz devrim niteliğindeki hamleleri birlikte yaşadık. Böylesine güçlü, kararlı ahlaklı bir gençlikle yol yürümeyi bizlere nasip eden Rabbime sonsuz hamd ediyorum.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Biz büyük davaların ve ideallerin bir araya getirdiği kadrolarız. Türkiye Yüzyılı hedeflerine sizlerle beraber ilerleyeceğiz. Barışın, huzurun, refahın hüküm sürdüğü bir Türkiye'yi sizlerle inşa edeceğiz.

YEPYENİ BİR SAYFA AÇILACAK"

86 milyonun bir arada barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşadığı müessir, müreffeh bir ülkeyi sizlerle birlikte yükselteceğiz. Bizi köken, kimlik, meşrep ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat, bir olmuş, birlik olmuş, kenetlenip tek millet olmuş, Terörsüz Türkiye'yi yani en büyük eserimizi inşallah sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. İşte o zaman ülkemizin önünde yepyeni bir sayfa açılacak. O sayfaları hep birlikte yazacağımız destanlarla dolduracağız. O sayfaların her bir kenarını dostluk türküleriyle, kardeşlik şiirleriyle, İstiklal ve İstikbal ruhu ile süsleyeceğiz.

"ECDADIMIZA LAYIK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Biliyorsunuz önceki gün İstanbul'un fethinin 572'nci yıl dönümünü idrak ettik. Tüm ihtişamıyla o muzaffer iklimi milletimizle yeniden teneffüs ettik. Eserlerimizle, projelerimizle kahraman ecdadımıza layık olmaya çalışıyoruz. Zalime karşı dimdik durmayı biz ecdadımızdan öğrendik. İnancın, imanın önünde hiçbir engelin duramayacağını biz ecdadımızdan öğrendik. Hakkı haykırmayı, adaletin kılıcı olmayı biz ecdadımızdan öğrendik.

Biz sadece vesayetle, baskıcı zihniyetle mücadele etmedik. Ön yargılarla, ideolojik at gözlükleriyle de mücadele ettik. CHP zihniyeti reddi miras yaparak bu ülkenin tarihini 100 yılla sınırlandırdı.

"KÖKLERİMİZE SAHİP ÇIKTIĞIMIZ İÇİN İNSAFSIZCA ELEŞTİRDİLER"

Değerlerimiz toplum hayatımızın da dışına atılmak istendi. Bizi ruh kökümüzden koparmak amacıyla her yolu denediler. Maalesef bu politikalarında bir ölçüde muvaffak da oldular. Biz Osman Gazi, Fatih, Yavuz, Kanuni deyince birileri hemen rahatsız oluyor. Tarihimize köklerime sahip çıktığımız için bizi insafsızca eleştirdiler.

İdeolojik ezberle konuşmak yerine tarih kitabı karıştırsalar görecek. Adalet deyince akla biz geldik. Vicdan ve merhameti yer yüzüne biz yaydık Çok geniş bir coğrafyayı ilmimizle ahlakımıza biz yoğurduk.

"KİMSE BİZİ BÖLEMEZ"

Kimlik siyaseti, köken siyaseti, meşrep ve mezhep farklılıklarını kaşıyan fitne siyaseti dönemi, artık kapanmıştır. Kimse bizi bölemez. Kimse kirli ellerini birlik ve beraberliğimize uzatamaz. Önümüzdeki dönem de önce Terörsüz Türkiye'ye ardından da Terörsüz bölgeye vasıl olacağız.