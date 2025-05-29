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 | Baran Aksoy

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa için kritik hamle! Her şey sil baştan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa çalışmaları kapsamında oluşturulacak komisyona bizzat başkanlık edecek. Ayrıca geçmişte yapılan 128 maddelik taslağın sadece referans niteliğinde ele alınacağı öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa için kritik hamle! Her şey sil baştan
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 10:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönlendirmesiyle kurulan 10 kişilik anayasa komisyonunun çalışmaları netleşiyor. Alınan bilgilere göre; tamamı hukukçulardan oluşan bu komisyona Cumhurbaşkanı Erdoğan doğrudan başkanlık edecek.

ERDOĞAN SÜRECİ YAKINDAN İZLEYECEK

Erdoğan, toplantılara zaman zaman katılarak süreci yakından izleyecek. Cumhurbaşkanının bulunmadığı oturumlarda ise çalışmalar ekip ruhuyla ve istişareyle sürdürülecek. Erdoğan’ın yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ya da AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı başkanlık edecek.

GEÇMİŞ ÇALIŞMA SADECE REFERANS ALINACAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; çalışmalar doğrudan Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ni esas alan bir çerçevede hazırlanacak. Bu nedenle geçmişte yapılan 128 maddelik taslak çalışma sadece referans niteliğinde ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa için kritik hamle! Her şey sil baştan

SİYASİ AKTÖRLERLE SINIRLI KALMAYACAK

Hazırlık süreci sadece siyasi aktörlerle sınırlı kalmayacak. Anayasa yazım sürecinde akademik katkıyı artırmak amacıyla, konunun uzmanı hukukçulardan ve anayasa profesörlerinden oluşan bir çalışma grubu da oluşturulacak. Akademisyen grubunun teknik dilin sadeleştirilmesi, toplumsal uzlaşının artırılması ve uluslararası hukukla uyumlu bir metin hazırlanması gibi konularda aktif görev alması bekleniyor. Yeni anayasanın demokratik temsili güçlendirmesi, temel hak ve özgürlükleri çağın gereklerine uygun biçimde yeniden tanımlaması ve devlet yapısını daha işlevsel hâle getirmesi hedefleniyor.

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