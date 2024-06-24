Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Bayram tatili bitti İstanbul trafiği eski haline döndü! Yoğunluk yüzde 70'lere çıktı

Bayram tatili bitti İstanbul trafiği eski haline döndü! Yoğunluk yüzde 70'lere çıktı

Editör: Merve Yaz
24 Haziran 2024 09:20 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 09:26
Bayram tatili bitti İstanbul trafiği eski haline döndü! Yoğunluk yüzde 70&#039;lere çıktı

9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu eski günlerine döndü. Bazı bölgelerde yoğunluk yüzde 70'lere kadar çıktı.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından İstanbul boşaldı.

Memleketlerine ve tatil beldelerine giden vatandaşların İstanbul'dan ayrılmasıyla da trafik rahatladı.

Bayram tatili bitti İstanbul trafiği eski haline döndü! Yoğunluk yüzde 70'lere çıktı - 1. Resim

Yüzde 10'lere kadar düşen trafik yoğunluğu ise tatilin sona ermesinin ardından bugün itibarıyla yeniden yüzde 60'lara kadar çıktı.

ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

İstanbul'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu.

Trafik uygulamasında saat 08.00 itibarıyla trafik yüzde 60'lara kadar çıktı.

Bayram tatili bitti İstanbul trafiği eski haline döndü! Yoğunluk yüzde 70'lere çıktı - 2. Resim

Cevizlibağ-Edirne istikametinde araçlar güçlükle ilerledi.

Aynı şekilde toplu taşıma araçlarında da yoğunluk oluştu. Duraklar ve otobüsler doldu.

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...