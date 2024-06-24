Bayram tatili bitti İstanbul trafiği eski haline döndü! Yoğunluk yüzde 70'lere çıktı

24 Haziran 2024 09:20 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 09:26

Bayram tatilinde köprü ve otoyollarda rekor araç geçişi!

Bayram tatilinde köprü ve otoyollarda rekor araç geçişi!

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından İstanbul boşaldı.

Memleketlerine ve tatil beldelerine giden vatandaşların İstanbul'dan ayrılmasıyla da trafik rahatladı.

Yüzde 10'lere kadar düşen trafik yoğunluğu ise tatilin sona ermesinin ardından bugün itibarıyla yeniden yüzde 60'lara kadar çıktı.

ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

İstanbul'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu.

Trafik uygulamasında saat 08.00 itibarıyla trafik yüzde 60'lara kadar çıktı.

Cevizlibağ-Edirne istikametinde araçlar güçlükle ilerledi.

Aynı şekilde toplu taşıma araçlarında da yoğunluk oluştu. Duraklar ve otobüsler doldu.