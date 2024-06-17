Bayram tatiline gelen aile dehşeti yaşadı: Ölü ve yaralılar var

17 Haziran 2024 13:23 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 13:24

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde meydana gelen kazada; Kurban Bayramı tatili için İstanbul’dan Kastamonu’ya gelen aile dehşeti yaşadı.

ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Emre Ataklı (29) kontrolündeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Emre Ataklı, Cevdet Var (54), Canan Ataklı (29), Fatma Var (20) ve Melahat Var (54) yaralandı.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık çalışanlarının olay yerinde yaptığı ilk müdahalede, 54 yaşındaki Cevdet Var’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer 4 yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.