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 | Özge Sönmez

Bayram tatilinde acı bilanço! 2 günde 19 can kaybı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, bayram ikinci gününde acı bilançoyu açıkladı. Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin 2. gününde 709 trafik kazası meydana geldiğini ve toplam can kaybının 19'a yükseldiğini bildirdi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.03.2025
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
31.03.2025
saat ikonu 11:38

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde kaza bilançosunu açıkladı. Yerlikaya, 2. günü 709 trafik kazası meydana geldiğini 14 kişinin hayatını kaybettiğini bin 280 kişinin yaralandığını duyurdu. Toplam can kaybı 19'a yükseldi.

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Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço! Bakan Yerlikaya açıkladı

19 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ramazan Bayramı tatilinin 2. günü (Pazar) 709 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 14 vatandaşımız hayatını kaybetti, bin 280 vatandaşımız ise yaralandı" açıklamasında bulundu.

Bakan Yerlikaya şunları kaydetti: "14 can geride gözü yaşlı anne, baba, evlat, kardeş, akraba bıraktı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.

Bayram tatilinin ilk 2 gününde (Cumartesi ve Pazar) maalesef 19 vatandaşımız hayatını kaybetti. 2.499 vatandaşımız ise yaralandı. 9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimleri ve sürdürüyor. Bayram tatilinin 2. günü 30 Mart 2025 Pazar günü trafik ekiplerimizce; 420.737 araç denetlendi. 22.310 araca hız ve radar işlemi, 18.049 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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