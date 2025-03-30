Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço! Bakan Yerlikaya açıkladı

Ramazan Bayram tatili ile başlayan trafik denetimleri aralıksız devam ediyor. Gerçekleştirilen denetimlerle ilgili verileri paylaşan Bakan Yerlikaya, acı bilançoyu da açıkladı.

Ramazan Bayramı tatili dün itibarıyla başladı. Tatilin başlamasıyla birlikte, memleketlerine veya tatil bölgelerine gitmek isteyenler yollarda yoğunluk oluşturdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tatilin ilk gününde ülke genelinde 766 trafik kazasının meydana geldiğini duyurdu. Yerlikaya, bu kazalarda beş kişinin hayatını kaybettiğini, bin 219 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

9 günlük Ramazan Bayram tatili dün başladı. Bayram tatilinin 1. günü (cumartesi) 766 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1 bin 219 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

DENETİMLER BÜYÜK BİR HASSASİYETLE SÜRÜYOR

9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayram tatilinin ilk gününde trafik ekiplerimizce;

508.962 araç denetlendi.

29.622 araca hız ve radar işlemi,

46.282 araca ise diğer işlemler yapıldı

BAYRAM SEVİNCİMİZE HÜZÜN KARIŞMASIN

Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Yollar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil"

https://x.com/AliYerlikaya/status/1906264119394599297