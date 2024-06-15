Bayram temizliği can aldı! Korkunç görüntüler kamerada: Kızı baygınlık geçirdi

15 Haziran 2024 11:52 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 11:55

Merkez Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi 5.Yüce Sokak üzerinde oturan 58 yaşındaki Gülnaz Güler bayram temizliği yapmak için sabah camları silmek istedi. Cama çıkan Güler bir anda dengesini kaybedip yere düştü. Olayı gören komşuları durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi.

KIZI BAYGINLIK GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri birinci kattan düşen Güler’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan kızı ise eve geldiği esnada baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan kızı gözyaşlarına boğulurken, talihsiz kaza anı ise kameraya anbean yansıdı.

Öte yandan, 2 çocuk annesi Güler’in eşi Mehmet Güler’in de 6 ay önce vefat ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.