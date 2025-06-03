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 | Murat Makas

Bayramda hava nasıl olacak? Uzman isim gün gün açıkladı! Kavrulacağız

Kurban Bayramı'nda ülke genelinde oluşacak hava durumuna ilişkin uzman Yusuf Ziya Yavuz açıklamalarda bulundu. İstanbul, İzmir ve Ankara'nın değerlendirildiği açıklamalarda bayram boyunca ülke genelinde sıcak havanın hakim olacağı belirtildi. İşte detaylar...

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Bayramda hava nasıl olacak? Uzman isim gün gün açıkladı! Kavrulacağız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 17:25
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 17:42

Kurban Bayramı’nda merak edilen ülke genelinde hava durumuna ilişkin uzmanlar açıklama yapıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde görevli Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, Kurban Bayramı boyunca Türkiye genelinde Hava durumuna ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, bayramda yağışsız bir hava olacağını söyledi.

SICAKLIKLAR ARTACAK

Bayram öncesinde Çarşamba ve Perşembe günü Doğu bölgelerinde yağışların etkisini göstereceğini sonrasında bayram boyunca Türkiye’nin büyük bir bölümünde yağış beklemediklerini ifade eden Yavuz, "Bununla birlikte bayramın 1’nci günü, Doğu Anadolu'nun doğusunda, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışlar görülecek. Diğer bölgelerimiz de az bulutlu, açık bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar cuma günü itibariyle ülke genelinde artmaya başlıyor. Cumartesi günü yurt genelinde önemli bir yağış yok. Sadece Doğu Anadolu'nun doğusunda, Hakkari'den Ardahan'a kadar olan kıyı kesimi sınır boyunca dağlık alanlarda hafif mevzi sağanak yağışlarının görülmesini bekliyoruz. Diğer bölgelerimiz yine az bulutlu, açık. Hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerinde, özellikle Batı bölgelerimizde.

Bayramda hava nasıl olacak? Uzman isim gün gün açıkladı! Kavrulacağız

"ÜLKE GENELİNDE YAĞIŞ BEKLEMİYORUZ"

Yavuz, "Pazar günü bu sefer Güney bölgelerimizde, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde dağlık alanlarda ve Hakkari-Van arasında dağlık alanlarda kısa süreli sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerimiz yine pazar günü de açık. Yurt genelinde hava sıcaklığı, mevsim normalleri üzerinde. Pazartesi günü de aynı şekilde bir havamız hakim. Ülke genelinde yağış beklemiyoruz. Parçalı bulutlu bir havamız var. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. Salı gününden itibaren ise yurdun doğu kesimlerinde tekrardan yağışlarının görülmesini tahmin etmekteyiz" dedi.

ANKARA’DA 31-32 DERECELER GÖRÜLEBİLİR

Bayram boyunca Ankara'da yağış beklemediklerini ifade eden Yavuz, "Başkent’te gece sıcaklığı 14-15 dereceleri civarında. Hafta sonundan itibaren de sıcaklıkların 30 derecenin üzerinde, 31-32 derecelerin görülmesini tahmin ediyoruz" diye konuştu.

İSTANBUL VE İZMİR

İstanbul'da da önemli bir yağış beklemediklerini ifade eden Yavuz, parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağını belirtti. Yavuz, İstanbul’da gece sıcaklıklarının bayram boyunca 14-17 derece arasında değişeceğini, Perşembe ve Cuma günü hava sıcaklıklarının 30 derecelere kadar çıkacağını ifade etti.

Bayramda hava nasıl olacak? Uzman isim gün gün açıkladı! Kavrulacağız

İzmir'de de aynı şekilde bayram boyunca yağış beklemediklerini belirten Yavuz, "Az bulutlu, açık bir hava hakim olacak. Gece sıcaklıklar 20-21 dereceler civarında. Gündüz sıcaklıklar ise 33-34 dereceler civarında seyredecek. Genel itibariyle baktığımızda sıcak, yağışsız bir bayram göreceğiz. Sıcak, açık bir hava bayram boyunca hakim olacak. Vatandaşlarımızın özellikle sıcak havaya karşı tedbirli olmalarını istiyoruz bayram süresince" dedi.

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ETİKETLER
#türkiye
#yağış
#sıcaklık
#meteoroloji
#kurban bayramı
#hava-durumu
#Gündem
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