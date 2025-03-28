Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Uzman isimden yol hipnozu uyarısı

Ramazan Bayramı ile birlikte yollardaki araç trafiği büyük bir oranda artacak. Bu durum riskleri de beraberinde getirecek. Uzun yola çıkacak sürücüler için uzman isimden kritik uyarılar geldi.

Ramazan Bayramı tatili yaklaşırken heyecan artıyor. 9 gün sürecek tatilde birçok vatandaş, kendi araçlarıyla yola çıkmayı hazırlanıyor. Yolda artan araç trafiği ile birlikte kaza riski de artıyor. Peki yola çıkmadan önce nelere dikkat edilmeli?

Uzun bir yolculuğa çıkmadan önce; hem kendi güvenliğinizi hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini sağlamak için bazı noktalara özen göstermek gerekiyor. Konuya ilişkin Uluslararası Yol Güvenliği Uzmanı Tülay Korkmaz, TGRT Haber'e çok önemli açıklamalarda bulundu.

"SÜRÜCÜLER PSİKOLOJİK OLARAK YOLA HAZIRLANMALI"

Türkiye'de en yüksek ölümlerin trafik kazalarından kaynaklandığını belirten Korkmaz, "Uzun yola çıkacak sürücünün psikolojik olarak yola hazırlanması lazım. İkinci de psikolojik olarak yola hazırlanması lazım; yediği şeylere çok dikkat etmeli ve bol su tüketmesi lazım" dedi. Korkmaz, sürücülerin önce kendini sonra da aracının teknik hususlarını hazırlaması gerektiğini söyledi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1905611368939569200

SÜRÜCÜLERE YOL HİPHOZU UYARISI

Tek düze müzik, tek düze yol, tek düze harekette vücudun bir anda uyku moduna geçtiğinin altını çizen Korkmaz, "Ne yaptığını bilmeden; farkında olmadan vites değiştirebilir, refleksleri de düşebilir. Bilinci o sıraca başka bir yerdedir. Cep telefonu kullanımı da aslın böyledir" ifadelerini kullandı.

"2 SAATTE BİR MOLA VERİN"

Yol hipnozuna düşmemek için 2 saatte bir mola vermenin çok önemli olduğunu belirten Korkmaz, sık mola verildiği takdirde yol hipnozu ihtimalinin büyük bir oranda ortadan kalktığını söyledi.