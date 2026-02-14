Menü Kapat
15°
Bayrampaşa Belediyesi'nde itirafçı rüşveti açıkladı: Hasan Mutlu'nun kardeşi 2.4 milyonu bagaja koydu

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Başkan Yardımcısı Mahmut Kılıç, görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun kardeşinin belediyenin bir temizlik ihalesiyle ilgili getirilen 2 milyon 400 bin lirayı aracına koyduğunu iddia etti.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.02.2026
saat ikonu 00:03
|
GÜNCELLEME:
14.02.2026
saat ikonu 00:03

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "", "" ve "" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturmada etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ocak ayında tahliye edilen Bayrampaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Mahmut Kılıç, bu kapsamda 3 kez ifade verdi.

Kılıç, 30 Aralık 2025'te verdiği ifadesinde, Bayrampaşa Belediyesinde, Destek Hizmetlerine bağlı lojistik destek merkezinde 20 Eylül 2024'te koordinatör olarak işe başladığını anlattı.

500 BİN BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE DAĞITILDI

Hasan Mutlu'nun kardeşi Ayhan Mutlu'nun 20 yıllık arkadaşı olduğunu belirten Kılıç, "Marnas Hotel'le ilgili olarak her ne kadar soruşturma kapsamında adım geçmiş ise de ben burada herhangi bir usulsüz işleme karışmadım ancak Bilgehan'dan duyduğum kadarıyla Hasan Mutlu'nun talimatıyla burada 1,5 milyon liraya anlaşıldı. Bu paranın 1 milyon lirasının nasıl alındığını bilmiyorum ancak 500 bin lirasının Bilgehan Yağcı'nın belediyedeki odasında Lütfi K'ye verdiğini gördüm. Bu para 10-12 tane belediye meclis üyesine dağıtıldı. Öztürk H, Ersin B, Deniz U, Arzu D, Çetin K. bu paranın verildiği bazı meclis üyeleridir, diğerlerini bilemiyorum. Ancak Saki T'ye verilmediğini net olarak biliyorum." iddiasında bulundu.

Kılıç, Bekir Ö'nün burada yapılan kaçak yapı içerisinde bir işletmesinin yer aldığını, kendisinin buradaki usulsüzlüğe çok daha vakıf olduğunu öne sürerek, "Aslan B'nin almış olduğu temizlik ihalesinden önceki temizlik ihalesi Öztürk H'nin girişimleriyle iptal edildi. Daha sonra yapılan ihaleyi Öztürk H. girişimleriyle tekrar iptal ettirdi. Temizlik işinin 6 aylık sürelerle Aslan B'nin sahibi olduğu İŞTEM'e verilmesini sağladı. Burada Bilgehan Yağcı'yla birlikte hareket ettiler." beyanını verdi.

Kılıç, bu ihalenin bedelinin 12 milyon lira olması gerekirken 17 milyon liraya verildiğini, aradaki 5 milyon liranın Öztürk H. ve Bilgehan Yağcı arasında nasıl pay edildiğini bilemediğini, SOO uygulamasıyla ilgili olarak uygulama-market sahiplerinden 5 milyon liralık alışveriş kartı alındığını aktardı.

KÖŞKEROĞLU BAKLAVALARININ SAHİBİ İLE ÖZLEM TUT'UN RÜŞVET KARŞILIĞI ANLAŞTIĞI İDDİASI

Kılıç, 8 Ocak'ta verdiği ek ifadesinde ise tutuklu şüpheli Süleyman Köşkeroğlu'nun Bayrampaşa ilçe sınırlarında bir inşaat yapmak istediğini, bununla ilgili olarak görüştüğü dönemin Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Tut'un belediyede yapılacak işlemlerle ilgili rüşvet istediğini ve karşılıklı anlaştıklarını öne sürdü.

Köşkeroğlu parayı hazırladığında Tut'un Ayhan Mutlu'ya bunu söylediğini, Mutlu'nun V.G. isimli şirket çalışanı Safa B'yi bu kişilerin şirketine gönderdiğini, Safa B'nin 300 bin doları aldığını iddia eden Kılıç, Safa B'nin bu paradan 80 bin dolar ayırıp, Tut'a vermek üzere belediyeye gittiğini anlattı.

Kılıç, Özlem Tut'un daha sonra kendisini arayarak, Bayrampaşa Belediyesi Yıldırım Mahallesi'nde ofisi olan müteahhit Halit A'dan 200 bin lira alınmasını istediğini, kendisinin de belediyede birlikte çalıştığı personelle ofise gittiğini, 200 bin liranın karşılığı olan 6 bin 700 doları kendisine verdiğini ileri sürdü.

Bu parayı birlikte geldiği personele Özlem Tut'a iletmesi için verdiğini beyan eden Kılıç, paranın hangi iş karşılığında alındığını bilmediğini savundu.

"2 MİLYON 400 BİN LİRAYI BAGAJDAN BİRLİKTE ÇIKARDIK"

Şüpheli Kılıç, ifadesinin devamında şunları kaydetti:

"Aslan B'nin almış olduğu temizlik ihalesiyle ilgili bahsetmiş olduğum ifademe ek olarak, Öztürk H. şu anda tarihini tam olarak hatırlayamadığım bir cuma günü beni arayarak lojistik destek merkezinde olup olmadığımı sordu. Burada olduğumu söyleyince gelip bir kahve içmek istediğini söyledi.

Kısa bir süre sonra Ayhan Mutlu aynı yere geldi. Burada Öztürk'ün getirdiği 2 milyon 400 bin lira çanta içerisindeki parayı aracın bagajından birlikte çıkarttık. Daha sonra aynı yere Ayhan aracını yanaştırdı. Onun bagajına bu parayı koyduk. Bildiğim kadarıyla bu para ödemenin yapıldığı gün getirilmişti. Buraya ilişkin kamera kaydı bulunursa bu olay net olarak görülecektir.

"2 MİLYONA DAHA İHTİYACI OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Ayhan (Mutlu) daha sonra benim ofisime çıktı. Burada arkadaşı Ahmet İ'yle görüştü. Yapmış olduğu görüşmede kredi kartı ve çek borçlarının olduğunu, 2 milyon lira daha paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Daha sonra bu paraları toparladı ve borçlarını kapattı. Hesap hareketleri incelendiğinde bu durum görülecektir. Şirket yetkilisi olan Deniz T. şirket hesaplarını bilmektedir."

