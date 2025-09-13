Bayrampaşa Belediyesine operasyon! Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılıktan yapılan açıklamada, 72 konut ve işyeri ile ilgili arama ve el koyma işlemleri için Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildiği bildirildi.

EV VE İŞ YERLERİNDE ARAMA YAPILIYOR

Öte yandan Bayrampaşa Belediyesi ile şüphelilere ait iş adresi ve evlerin olduğu 72 adreste ekiplerce arama yapılıyor.

MALİ SUÇLARA TALİMAT VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; Bayrampaşa Belediyesi'nde görevli kamu

görevlileri ile bir kısım şahıslara yönelik, zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçları açısından eylemleri bulunduğu delilleri ile birlikte tespit edilen Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 48 şüpheli hakkında, 13/09/2025 tarihinde eşzamanlı olarak yakalama ve gözaltı işlemi ile 72 konut ve iş yeri ile ilgili arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir. İşlemler devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur.

