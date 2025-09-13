Antalya'daki rüşvet operasyonunda: 5 tutuklama, 9 adli kontrol kararı

Antalya’da, Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturmasında yeni bir dalga daha geldi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın 5’inci dalgasında, 21 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 7 şüpheli serbest bırakılırken, 14’ü adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 5 şüphelinin tutuklanmasına, 9’unun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

OPERASYONUN 5’İNCİ DALGASI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyede rüşvet iddialarına yönelik soruşturmayı derinleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 7 zanlı, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Geri kalan 14 şüpheli ise sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMALAR VE ADLİ KONTROL KARARI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.A., Y.M., B.S., E.A., H.A., M.İ.E., Z.K., B.K. ve H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emin Kemal H., Tuncay S., Levent Ş., Okan K. ve İsmail E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında, belediye ile iş yapan bazı kişiler ve eski yöneticilerin de aralarında bulunduğu şüphelilerin rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Polis, soruşturmanın detaylarını aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Antalya halkı, belediyedeki rüşvet iddialarının tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasını beklerken, yetkililer operasyonların devam edebileceği sinyalini verdi.