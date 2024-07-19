Baza cinayetinde korkunç detaylar! Midesinden 1 milyon TL'lik uyuşturucu çıktı

19 Temmuz 2024 11:24 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 11:26

Altın fiyatları için ters köşe tahmin! Ünlü uzman, beklediği seviyeyi açıkladı: Çin her şeyi değiştirebilir

Altın fiyatları için ters köşe tahmin! Ünlü uzman, beklediği seviyeyi açıkladı: Çin her şeyi değiştirebilir

Bahçelievler Mahallesi'nde dere kenarına bir bazanın içinden battaniyeye sarılı erkek cesedi çıktı. Cesedin İran uyruklu M.A.'ya olduğu tespit edildi. Yapılan inceleme sonucunda, Afganistan uyruklu G.M., F.N., S.Z.Z. ve M.N. isimli şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ölen şahsın uyuşturucu kuryesi olduğu öğrenilirken, ölüm nedeninin midesinde bulunan piyasa değeri 1 milyon TL olan 50 kapsülü çıkarmak için içirilen sıvı olduğu belirlendi.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİLER

4 şüpheli verdikleri ifadelerde cinayeti itiraf etti. S.Z.Z., M.A.'ya midesindeki uyuşturucuyu çıkarmak için ilaçlı su içirdiklerini ve sonrasında ağzının köpürmeye başlamasıyla panik olup M.A.'nın üzerini soyduklarını, çevre temizliği yaptıklarını anlattı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Z.Z., tutuklanarak Kırşehir E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

CESEDİ HURDACIYA TAŞITTILAR

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; cesedin bulunmasının ardından şüphelilere ulaşmak için 200 saatlik kamera kaydı izledi. Kırşehir'e misafir olarak geldiği belirlenen maktul M.A.'nın kaldığı evde içirilen sıvı nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Olaydan sonra çevredeki kameralara yansıyan görüntülerde M.A.'dan kurtulmak isteyen şüphelilerin ticari bir araçla cesedi taşıdıkları ve kıyafetlerini farklı bölgelerde çöp konteynerlerine attıkları görüldü. Soruşturmayı derinleştiren polis, Ahi Evran ve Bahçelievler mahallelerinde kapı kapı gezerek cesedin taşındığı hafif ticari aracı aradı. Kırşehir polisi, araştırmalar sonucu kısa sürede cinayeti çözerek, şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin M.A.'nın öldükten sonra kanıt bırakmamak için kıyafetlerini çıkardıkları, çevre temizliği yaptıkları ve bazanın içerisine battaniye ile sararak sakladıkları ve bazayı hurdacılık yapan bir kişiye taşıttıkları tespit edildi.

MİDESİNDEN 1 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

Öte yandan, çıplak halde battaniyeye sarılı olarak bazanın içerisine saklanan M.A.'nın cesedinde yapılan incelemede 50 kapsül içerisinde ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 1 kilo uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. M.A'nın cesedi incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderildi.