Kadir Ezildi gönülleri fethetti! Afrikalı çocuklara umut oldu

19 Temmuz 2024 11:18 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 11:35

Bu akşam Gamze Türkmen ile nişanlanan Kadir Ezildi, Afrikalı çocukları da unutmadı. Sosyal medya hesabından video yayınlayan Kadir Ezildi, Mutlu günümde ruhunuza gitsin hep yanımdasınız" dedi.

KADİR EZİLDİ'DEN AFRİKALI ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ

Evlilik yolunda ilk adımı atan Kadir Ezildi, dün Erzurum'da gerçekleşen törenle sözlendi. Gamze Türkmen ile sözlenen Kadir Ezildi, kendisini büyüten ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden anneannesi Gülhanım Kaplan ve dedesi İsmet Kaplan için Afrika'daki çocuklara yardım gönderdi.

KADİR EZİLDİ SÖZÜNDE DE ANNEANNESİNİ UNUTMADI

Sosyal medya hesabından paylaşılan karelerde Kadir Ezildi'nin kendisini büyüten ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden anneannesini ceketinin cebinde taşıdı. Ceketini cebine anneannesinin fotoğrafını koyan Kadir Ezildi, photoshop ile anneannesinin söz anında yanına ekleyen kareyi de paylaşmayı ihmal etmedi.