Karsu Hollandalı sevgilisiyle evleniyor! Kına gecesinden ilk kareler geldi

19 Temmuz 2024 10:20 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 10:22

Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'daki birçok akrabasını kaybeden Karsu, o dönem gösterdiği mücadeleyle takdir toplamıştı. Şimdilerde evlilik hazırlığı yapan Karsu, kına gecesi organize etti.

KINA GECESİ YAPAN KARSU'YA BEĞENİ YAĞDI

2 yıl önce Antakya'da evlenme teklifi alan Karsu, bu ayın sonunda Hollandalı Mike Schrama ile evleniyor. Kına gecesi organize eden Karsu, kırmızı elbisesiyle beğeni topladı. Sade bir tören düzenleyen Karsu o anları, "Yirmi yıl önce annem bana, “Eğer bir gün evlenirsen, bunu KENDİN nasıl istiyorsan öyle yapmalısın!” demişti. “Harika!” dedim. “O zaman gerçekten küçük bir düğün istiyorum ve kına gecesi istemiyorum.” O anda beni durdurdu ve “Büyük bir düğün ve kına gecesi yapmak zorundasın,” dedi.



Şimdi, yirmi yıl sonra, Mike kına gecesi istedi, bu yüzden kabul ettim. Ama yine de kendi bahçemde yapmayı ve ailemle birlikte kendi yemeklerimizi hazırlamayı istiyordum. Günlerce yemek pişirdik! Börek, Sarmici, Katıklı ekmek, Mezze ve Mike’ın favorisi İtalyan kurabiyeleri." sözleriyle anlattı.