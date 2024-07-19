Afra Saraçoğlu'na 'Yeteneksiz' dediler! Annesi Lütfiye Saraçoğlu sinirlerine hakim olamadı

19 Temmuz 2024 09:41 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 09:43

Dil eğitimi için bir süredir Amerika'da olan Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından Mert Ramazan Demir ile birbirini takipten çıkınca iki isim gündem oldu. Bir sayfanın "Bu yeteneksizlikle nasıl oyuncu oldukları bilinmeyen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, birbirlerini takip etmeyi bıraktı." sözlerine Afra Saraçoğlu'nun annesi ateş püskürdü.

AFRA SARAÇOĞLU'NUN ANNESİ KIZINA YAPILAN YORUMA SESSİZ KALAMADI

"Bu yeteneksizlikle nasıl oyuncu oldukları bilinmeyen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Ayrı ayrı da çift olarak da bir haber değeri yok. Bu sebeple kendimize yarım saat haber paylaşmama cezası veriyoruz." sözlerine Afra Saraçoğlu'nun annesi ateş püskürdü.

Sinirlerine hakim olamayan Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Hanım, "Utanmazsınız! Herkesin bir ailesi var utanmazlar sen kimsin. Boş bir sayfasın” diyerek paylaşımlara tepki gösterdi.