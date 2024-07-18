Bazada bulunan cesedin sırrı çözüldü! Hurdacıya taşıtıp, temizlik yapmışlar

18 Temmuz 2024 16:33 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 17:41

Gram ve çeyrek altın için ilk kez bu rakamlar telaffuz edildi! Altın fiyatları dudak uçuklatan seviyeye çıkacak

Gram ve çeyrek altın için ilk kez bu rakamlar telaffuz edildi! Altın fiyatları dudak uçuklatan seviyeye çıkacak

Bahçelievler Mahallesi'nde dere kenarında bulunan bir bazanın içinden erkek cesedi çıktı. Battaniyeye sarılmış halde bulunan cesedin İran uyruklu M.A.'ya ait olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili Afganistan uyruklu G.M., F.N., S.Z.Z. ve M.N. isimli 4 kişi gözaltına alındı. 4 cinayet zanlısı verdikleri ifadelerde cinayeti itiraf etti.

S.Z.Z., M.A.'ya ilaçlı su içirdiklerini ve ağzının köpürmeye başlamasıyla panik olup M.A.'nın üzerini soyduklarını, çevre temizliği yaptıklarını anlattı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Z.Z., tutuklanarak Kırşehir E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

TÜM GÖRÜNTÜLER DİDİK DİDİK EDİLDİ

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cesedin bulunmasının ardından şüphelilere ulaşmak için 200 saatlik kamera kaydı izledi. Kırşehir'e misafir olarak geldiği belirlenen maktul M.A.'nın kaldığı evde içirilen sıvı nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Olaydan sonra çevredeki kameralara yansıyan görüntülerde M.A.'dan kurtulmak isteyen şüphelilerin ticari bir araçla cesedi taşıdıkları ve kıyafetlerini farklı bölgelerde çöp konteynerlerine attıkları görüldü. Soruşturmayı derinleştiren polis, Ahi Evran ve Bahçelievler mahallelerinde kapı kapı gezerek cesedin taşındığı hafif ticari aracı aradı.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA TEMİZLİK YAPTILAR

Kırşehir polisi, araştırmalar sonucu kısa sürede cinayeti çözerek, şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin M.A.'nın öldükten sonra kanıt bırakmamak için kıyafetlerini çıkardıkları, çevre temizliği yaptıkları ve bazanın içerisine battaniye ile sararak sakladıkları ve bazayı hurdacılık yapan bir kişiye taşıttıkları tespit edildi.