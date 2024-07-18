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TFF'de Mehmet Büyükekşi yönetimi oy çokluğuyla ibra edildi

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
18 Temmuz 2024 16:05 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 16:06
TFF&#039;de Mehmet Büyükekşi yönetimi oy çokluğuyla ibra edildi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu ile denetleme kurulu oy çokluğuyla ibra edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulunda başkan Mehmet Büyükekşi ile kurulları oy çokluğuyla ibra edildi.

JW Marriott Hotel'de yapılan kongrede, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu ile denetleme kurulunun 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 dönemini kapsayan hesap ve faaliyetleri ibra oylamasına sunuldu.

Mehmet Büyükekşi ile kurulları oy çokluğuyla ibra edildi.

PFDK CEZALARININ KALDIRILMASI İÇİN ÖNERGE

Bu arada Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen ve Tahkim Kurulunca onaylanan para ve hak mahrumiyeti cezalarının kaldırılmasına yönelik bir önerge sunuldu.

Divan Kurulu Başkanı Mehmet Baykan'ın yaptığı oylamada, çoğunluk önergenin genel kurul maddesi olarak eklenmesini kabul etti. Bu önerge gündemin son maddesi olarak görüşülecek. Maddenin kabul edilmesi için üçte iki kabul oyu gerekli olacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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