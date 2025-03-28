Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

BBC muhabiri Mark Lowen neden sınır dışı edildi! O iddialara cevap geldi

İletişim Başkanlığı, dezenformasyonla mücadeleye devam ediyor. Son olarak BBC News muhabiri Mark Lowen'ın sınır dışı edilmesinin Gezi olayları ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de yapılan protestoları provokatif bir şekilde aktarılmasıyla ilişkilendirilmişti. birçok yayın kuruluşu ve sosyal medyada paylaşımlar yapılmıştı. Bakanlıktan bu iddialara yalanlama geldi. İşte Lowen'in sınır dışı edilmesinin sebebi...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
BBC muhabiri Mark Lowen neden sınır dışı edildi! O iddialara cevap geldi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 13:41
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 13:41

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) sınır dışı edilen BBC News muhabiri Mark Lowen hakkında ortaya atılan iddialar ile ilgili açıklama yaptı.


https://x.com/dmmiletisim/status/1905342993533730961


AKREDİTASYON YAPMADI

DMM'nin sosyal medyada paylaşılan açıklaması şöyle:

"BBC News muhabiri Mark Lowen'ın sınır dışı edilmesinin, 'gazetecilik faaliyetleri yürütmek ve protesto haberleri yapmakla' bağdaştırılması dezenformasyondur.

Bilindiği üzere Türkiye’de görev yapan yabancı basın mensuplarının daimi ve geçici akreditasyon işlemleri Basın Kartı Yönetmeliğinin 9, 39 ve 40'ıncı maddeleri uyarınca gerçekleştirilmektedir. Usulüne uygun başvuru yapmayıp ülkemize gelerek mesleki faaliyetlerde bulunan basın mensuplarına, idari tedbirler uygulanmaktadır.

İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI

Birleşik Krallık uyruklu BBC çalışanı Mark Lowen, Başkanlığımıza hiçbir bildirimde ve akreditasyon başvurusunda bulunmaksızın İstanbul’a gelerek haber faaliyetlerinde bulunmuş ve bu kapsamda kendisi hakkında idari işlem başlatılmıştır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu için sahte tanık aranıyor iddiası! DMM'den yalanlama geldi
Aile destek ödemeleri sonlandırıldı mı? İddialar gündem oldu, bakanlıktan açıklama geldi
AK Parti'den Özgür Özel'in 'müzakere' iddiasına yalanlama
"Aşağı bak" iddiasına görüntülü yalanlama

Sıkça Sorulan Sorular

Mark Lowen Kimdir?
Mark Lowen, İngiliz gazeteci ve BBC’nin kıdemli muhabirlerinden biri. Daha önce 2009-2014 yılları arasında BBC’nin Türkiye muhabiri olarak görev yaptı ve bu süreçte Gezi Parkı protestoları gibi önemli olayları haberleştirdi. Türkiye’yi derinlemesine tanıyan Lowen, şu anda BBC’nin Roma muhabiri olarak çalışıyor. Ancak, İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlayan olayları takip etmek için İstanbul’a geldi.
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.