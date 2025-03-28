BBC muhabiri Mark Lowen neden sınır dışı edildi! O iddialara cevap geldi

İletişim Başkanlığı, dezenformasyonla mücadeleye devam ediyor. Son olarak BBC News muhabiri Mark Lowen'ın sınır dışı edilmesinin Gezi olayları ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de yapılan protestoları provokatif bir şekilde aktarılmasıyla ilişkilendirilmişti. birçok yayın kuruluşu ve sosyal medyada paylaşımlar yapılmıştı. Bakanlıktan bu iddialara yalanlama geldi. İşte Lowen'in sınır dışı edilmesinin sebebi...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) sınır dışı edilen BBC News muhabiri Mark Lowen hakkında ortaya atılan iddialar ile ilgili açıklama yaptı.
https://x.com/dmmiletisim/status/1905342993533730961
DMM'nin sosyal medyada paylaşılan açıklaması şöyle:
"BBC News muhabiri Mark Lowen'ın sınır dışı edilmesinin, 'gazetecilik faaliyetleri yürütmek ve protesto haberleri yapmakla' bağdaştırılması dezenformasyondur.
Bilindiği üzere Türkiye’de görev yapan yabancı basın mensuplarının daimi ve geçici akreditasyon işlemleri Basın Kartı Yönetmeliğinin 9, 39 ve 40'ıncı maddeleri uyarınca gerçekleştirilmektedir. Usulüne uygun başvuru yapmayıp ülkemize gelerek mesleki faaliyetlerde bulunan basın mensuplarına, idari tedbirler uygulanmaktadır.
Birleşik Krallık uyruklu BBC çalışanı Mark Lowen, Başkanlığımıza hiçbir bildirimde ve akreditasyon başvurusunda bulunmaksızın İstanbul’a gelerek haber faaliyetlerinde bulunmuş ve bu kapsamda kendisi hakkında idari işlem başlatılmıştır.
Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."