BBC muhabiri Mark Lowen neden sınır dışı edildi! O iddialara cevap geldi

Mark Lowen Kimdir?

Mark Lowen, İngiliz gazeteci ve BBC’nin kıdemli muhabirlerinden biri. Daha önce 2009-2014 yılları arasında BBC’nin Türkiye muhabiri olarak görev yaptı ve bu süreçte Gezi Parkı protestoları gibi önemli olayları haberleştirdi. Türkiye’yi derinlemesine tanıyan Lowen, şu anda BBC’nin Roma muhabiri olarak çalışıyor. Ancak, İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlayan olayları takip etmek için İstanbul’a geldi.