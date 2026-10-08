BBP lideri Mustafa Destici: "Ödülü fonda milleti soymayana ver"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 7. Merhamet ve Emek Ödülleri programında yaptığı konuşmada merhamet ve emeğin önemine değindi.

Törende, Erzurum'da 170 kız çocuğunun eğitimine katkı sağlayan öğretmen Tuğba Dumlu Güler'e ödülünü takdim eden Destici, merhametin insanın yüreğinde ve kalbinde olduğunu söyledi.

Destici, "Bir serçe kuşuna su vermek de bir merhamet örneğidir. İşte bir sokak kedisine ya da sokak köpeğine yiyecek vermek de bir merhamet göstergesidir" dedi.

"EMEKSİZ KAZANÇ ANLAM TAŞIMAZ"

Emek kavramının da önemli olduğunu belirten Destici, emeksiz elde edilen sevgi, kazanç, siyasi başarı ve okul başarısının anlam taşımayacağını ifade etti.

"ÖDÜLÜ FONDA MİLLETİ SOYMAYANA VER"

Ülkenin kalkınması için iş insanları ve sanayicilere ihtiyaç olduğunu söyleyen Destici, "Ödülü dürüst olana, temiz olana, vurgun yapmayana, fonda milleti soymayana ver" diye konuştu.