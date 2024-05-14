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Bebek arabasından çıkanlar şoke etti! İstanbul Havalimanı'nda altın operasyonu

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
14 May 2024 13:08 - Güncelleme : 14 May 2024 13:21

İstanbul Havalimanı'nda bebek arabasıyla yurda sokulmak istenen her biri 1 kilo ağırlığında olan 73 adet külçe altın yakalandı.

İstanbul Havalimanı'nda ilginç bir operasyona imza atıldı.

Emniyet Şube Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, 21 Nisan tarihinde Dubai'den gelen M.Q. ve A.K.'yı yakın takibe aldı.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

İsrail uyruklu yolcuların uçaktan inişi ve gümrükten alandan çıkışları güvenlik kameraları yardımıyla saniye saniye takip edildi.

Dış Hatlar Genel Yolcu kapısından çıkan İsrail uyruklu yolcular polis ekipleri tarafından durduruldu. Yolcular üst aramaları için x-ray alanına götürüldü.

Bebek arabasından çıkanlar şoke etti! İstanbul Havalimanı'nda altın operasyonu - 1. Resim

BEBEK ARABASINDAN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

X-ray kontrolünde sinyal alan polis ekipleri bebek arabasında bulunan çocuğu severken, ayağıyla da arabanın altını kontrol etti.

Kontrol esnasında bebek arabasının altına gizlenmiş çanta olduğunu belirlendi. Arabanın altındaki çantaları açan polis, Türkiye'ye kaçak yolla sokulmak istenilen her biri 1 kilo ağırlığında olan 73 adet külçe altın tespit etti.

Bebek arabasından çıkanlar şoke etti! İstanbul Havalimanı'nda altın operasyonu - 2. Resim

Altınlara polis tarafından el konulurken, M.Q ve A.K. polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden A.K. hakkında sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer yolcu M.Q. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kaynak: TGRT Haber
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