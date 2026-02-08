Bebek mamalarının içinde 'Cerulide' toksini tespit edildi! Danone'ye ait Aptamil ürünü toplatılıyor

Bebek beslenmesinde dünyaca ünlü markalar olan Nestlé ve Danone’nin bazı ürün serilerinde tespit edilen bakteriyel risk, uluslararası gıda güvenliği otoritelerini harekete geçirdi. Nestlé'nin SMA markalı bazı bebek maması ve devam sütü ürünlerinin 50'den fazla ülkede geri çağrılmasının ardından, bir benzer hamle de Danone için geldi.

"CEREULIDE TOKSİNİ" TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemeler sonucunda Danone’ye ait Aptamil First Infant Formula ürünlerinin belirli bir serisinde, gıda zehirlenmesine yol açabilen cereulide toksini saptandı. Bakanlık, söz konusu partiye ait ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi. Ayrıca ürünü satın alanların aldıkları yerlere iade etmeleri konusunda bakanlıktan uyarıda bulunuldu.

BAKANLIKTAN KRİTİK UYARI: "TÜKETMEYİN, İADE EDİN"

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, uluslararası hızlı alarm sistemleri olan INFOSAN ve RASFF üzerinden süreci yakından takip ettiklerini açıkladı. Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada şu uyarılara yer verildi:

“Uluslararası hızlı alarm sistemleri INFOSAN ve RASFF (Gıda ve Yemler için Hızlı Alarm Sistemi) bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Hızlı alarm bildirimleri sonrasında, bebek ve devam formüllerinin ithalatında tedbirler artırılmıştır. Bildirimlere konu üreticilerden gelen ürünler için tüm partilere ait akredite laboratuvar analiz raporlarının sunulması zorunlu hale getirilmiştir.Bu şartlar sağlanmadan ürünlerin ülkeye girişine izin verilmemektedir. İthalatçı firmalar tarafından piyasaya arz edilmiş ürünlerin bakanlığımız bilgisi dahilinde geri çağırma süreçleri başlatılmıştır. Geri çağrılan ürünlerin tüketilmemesi ve satın alınan yerlere iade edilmesi önemle rica olunur.”