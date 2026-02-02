Menü Kapat
Sağlık
Editor
Editor
 Banu İriç

Bebek mamalarında tespit edildi hepsi geri çağrıldı: AB'den toksin uyarısı

Bebek sağlığı için tehlike saçan sereulid toksini barındıran bebek mamaları geri çağrıldı. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi sereulid toksiniyle ilgili uyarıda bulunarak sınırın düşürülmesi için uyardı.

Bebek mamalarında tespit edildi hepsi geri çağrıldı: AB'den toksin uyarısı
Avrupa Birliği'nin (AB) gıda güvenliğinden sorumlu kurumu, bebek mamalarına dair uyarıda bulundu. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), bebek mamalarının geri çağrılması için açıklama yayımladı.

Bebek mamalarında tespit edildi hepsi geri çağrıldı: AB'den toksin uyarısı

BEBEK MAMALARI GERİ ÇAĞRILIYOR

Açıklamada, bacillus cereus bakterisi tarafından üretilen bir toksin olan sereulid tespit edilmesinin ardından, birçok ülkede çeşitli bebek maması ürünlerinin geri çağrılmaya devam ettiği anımsatıldı.

AB Komisyonunun, bu konuda alınacak kararları desteklemek için EFSA'dan acil bilimsel tavsiye istediğine dikkat çekilen açıklamada, bu çerçevede EFSA'nın bebeklerde sereulid için akut referans dozunu belirlediği ve bebek mamalarında potansiyel güvenlik endişesi yaratabilecek sereulid konsantrasyonlarını tespit ettiği belirtildi.

Açıklamada, "EFSA bilim insanları, bebeklerde sereulid için akut referans dozunu vücut ağırlığının kilogramı başına 0,014 mikrogram olarak önerdi." ifadesi kullanıldı.

Bebek mamalarında tespit edildi hepsi geri çağrıldı: AB'den toksin uyarısı

KÜÇÜK BEBEKLER İÇİN TEHLİKELİ

Akut referans dozunun belirlenmesinde kullanılan kritik yan etkinin kusma olduğu kaydedilen açıklamada, 16 haftanın altındaki küçük bebeklerin maddeleri yetişkinlerden farklı şekilde metabolize ettikleri için, EFSA'nın ihtiyatlı yaklaşım benimsediği bildirildi.

EFSA'nın bebeklerin 24 saat içinde vücut ağırlıklarının kilogramı başına 260 mililitre bebek maması kullandıklarını öngördüğü ifade edilen açıklamada, söz konusu tüketim seviyelerinde bebek mamalarında litre başına 0,054 mikrogramın ve devam mamalarında litre başına 0,1 mikrogramın üzerindeki sereulid konsantrasyonlarının güvenlik endişesi yaratabileceğini belirtti.

Son dönemde dünya genelinde büyük bebek maması üreticileri önlem amaçlı geri çağırmalarla gündeme gelmişti.

#Sağlık
#Sağlık
