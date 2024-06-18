Bebek'te lüks yat yangını! Kova ile söndürmeye çalıştı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Haziran 2024 15:42 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 15:44
Bebek sahilde bulunan lüks bir yatta yangın çıktı. Yangın esnasında bir vatandaş kova ile yangını söndürmeye çalışırken, yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Beşiktaş Bebek sahilde demirli bulunan bir yatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. O esnada bir vatandaş bot ile yata yaklaşarak yanan yata kova ile su atarak müdahale etmeye çalıştı.
İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
O anlar kıyıda bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası yatta maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı