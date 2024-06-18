Bebek'te lüks yat yangını! Kova ile söndürmeye çalıştı

18 Haziran 2024 15:42 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 15:44

Havalimanlarına yeni kurallar geliyor! O yolcular uçağa alınmayacak, 500 bin lira cezası verilecek

Havalimanlarına yeni kurallar geliyor! O yolcular uçağa alınmayacak, 500 bin lira cezası verilecek

Beşiktaş Bebek sahilde demirli bulunan bir yatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. O esnada bir vatandaş bot ile yata yaklaşarak yanan yata kova ile su atarak müdahale etmeye çalıştı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

O anlar kıyıda bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası yatta maddi hasar meydana geldi.