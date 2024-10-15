Bedavacı akrabalarına ateş püskürdü, dükkanda çözümü böyle buldu: Akrabalar giremez!

15 Ekim 2024 14:03 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 14:05

Dükkanına gelip bedava yiyip içen akrabalarına ateş püsküren esnaf, pankart ile çözüm buldu. Akrabalarının sürekli bedava ihtiyaçlarını karşılayıp para vermediğini dile getiren esnaf 'Akrabalar giremez!' yazılı pankart astı.

İzmir’in Konak​ ilçesinde 5 yıldır büfe işleten Mehmet İçin, iş yerine gelip sürekli bedava yiyecek içecek alan akrabalarını topa tuttu. Mehmet İçin kalabalık bir aileye sahip olduğunu söyleyerek akrabalarının çay, kahve, meşrubat ve sandviç yediğini ama parasını vermediğini söyledi.

İçin, yaşadıklarının ardından isyan ettiğini söyleyerek, dükkanın içine ve sandalyelerin bulunduğu kısma 'Akrabalar giremez' yazılı pankart astı. Akrabaları ise pankartı görmesine rağmen aldırış etmiyor.

''DOLABI AÇIYORLAR, ARTIK ÇOK SIKILDIM''

Akrabaların bedava içecek almalarını önlemek için dolaplardaki içecekleri sakladığını söyleyen iş yeri sahibi Mehmet İçin, "4 tane dolabımız vardı içindekilerin hepsini saklamak zorunda kaldım. Yeğen, dayı, amca, hala hepsi gelip dolabı açıyorlar ve meşrubat içip parasını vermiyorlar. Artık çok sıkıldık. Alttaki dolaba koydum içecekleri, oradan da bulup eğilip alıyorlar. Onu da boşalttım ve içecekleri depomuzda saklamaya karar verdim. Yarın bir gün depoyu da keşfedip oradan da alırlar." dedi.

Mehmet İçin, "Bu yüzden artık sıkıldım ve dükkana bu pankartı astım. 'Akrabalar giremez!' Para da vermiyorlar zaten. Yarın bir gün benim paraya ihtiyacım olsa hiç biri yardım etmez. Kazandığımı resmen onlara vermiş oluyorum. Ama yine bu pankartı da görseler gelecekler. Hiç biri de yazıyı görüp sözü üstüne almıyor. İzmir​'in en lüks yerlerinde çay içer 50 lira verir, kahve içer 100 lira verir ama benden içtikleri çaya 7,5 lira para vermezler. Artık çay bile demlemiyorum, çay ocağına döndürdüler burayı. Çay bulaşığı yıkamaktan işime bakamıyorum. Bedavacı akrabalardan artık sıkıldım" diye konuştu.

"AKRABA DEĞİL AKREPTİRLER"

İş yerinin ortağı olan Hasan Eriş ise, "Akrabalardan sıkıldığımız için bu pankartı astık; yeter artık. Gelen yiyor, içiyor, parasını vermiyor. Akraba değil akreptirler" sözlerine yer verdi.