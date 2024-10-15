Ankaralı Turgut oğlundan şiddet gördü! Kızı Eylem Boran'ın anlattıkları ağızları açık bıraktı

15 Ekim 2024 13:54 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 14:02

Bir süredir kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut, yayınladığı videoda gelen yardımları çocuklarının aldığı açıklamıştı. Çocuklarını evlatlıktan reddeden Ankaralı Turgut'un kızları Eylem Boran ve Özlem Sülü TGRT Haber ekranlarında Haberin içinden programında açıklamalarıyla hayrete düşürdü. Kızı Eylem Boran, abisi Haydar Karataş'ın babası Ankaralı Turgut'u dövdüğünü iddia etti.

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TGRT Haber ekranlarında Pınar Ergüner'in sunumuyla ekrana gelen Haberin İçinden programına Ankaralı Turgut'un kızları bağlandı. Eylem Boran ve Özlem Sülü, çıkan haberlerin yalan olduğunu dile getirirken, Ankaralı Turgut'un oğlu Haydar Karataş hakkındaki iddialarıyla ise hayrete düşürdü.

ANKARALI TURGUT, OĞLUNDAN ŞİDDET​ Mİ GÖRDÜ?

Ankara Turgut, dün yayınladığı videoda, çocuklarının gelen yardım paralarına el koyduğunu açıklamıştı. Ankaralı Turgut, tüm evlatlarını reddettiğini açıklarken, bugün canlı yayına katılan çocukları tüm iddiaları yalanladı. Kızı Eylem Turgut, "Babamın parası bitince bakmak istemediler" derken, diğer bir kızı Özlem Sülü ise, gelen yardım paralarının Eylem Boran'da toplandığını öne sürdü.

Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran, abisi Haydar Karataş'ın babasına şiddet uyguladığını öne sürdü. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Bora, abisinin babasının yakasına yapışıp iteklediğini ve araya polislerin girdiğini öne sürdü. İddiaları yalanlayan Haydar Karataş, böyle bir durumun söz konusu olamayacağını dile getirdi.