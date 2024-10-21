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Bekir Bozdağ'dan Fetullah Gülen açıklaması: 'Mekanı cehennem olsun'

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
21 Ekim 2024 15:42 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 15:43
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TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, FETÖ terör örgütü elebaşının ölümüne ilişkin açıklamada bulundu. Bozdağ, “Şimdi hesap vakti. Mekanı cehennem olsun.” dedi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bozdağ açıklamasında, "Şimdi hesap vakti. Orada koruyacak ABD de yok. Mekanı cehennem olsun" dedi. Bekir Bozdağ'dan Fetullah Gülen açıklaması: 'Mekanı cehennem olsun' - 1. Resim

"KABRİ CEHENNEM ÇUKURLARINDAN BİR ÇUKUR"

Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ elebaşı/teröristbaşı Gülen öldü. Şimdi hesap vakti. Orada koruyacak ABD de yok. Kabri cehennem çukurlarından bir çukur, mekanı cehennem olsun. Teröristbaşının ölümü, Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesini asla zaafa uğratmayacaktır. FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürecektir."

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Kaynak: Tgrthaber.com

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