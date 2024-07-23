Belediye başkanı 'beni takip ediyorlar' diyerek drone’u kurşunladı!

23 Temmuz 2024 11:38 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 11:45

Drone ile sivrisineklere savaş açtılar! Tokat Belediyesi teknolojinin her türlü imkanını kullanıyor!

Drone ile sivrisineklere savaş açtılar! Tokat Belediyesi teknolojinin her türlü imkanını kullanıyor!

Zayn Sofuoğlu, Sapanca Gölü’ne drone ile kahve servisi yaptı

Zayn Sofuoğlu, Sapanca Gölü’ne drone ile kahve servisi yaptı

Iğdır'ın Aralık ilçesi Ermenistan sınırında hayvan çiftliği bulunan Aralık Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya, çiftlikte bulunduğu sırada çiftlik üzerinde uçan bir drone fark etti.

Dronun kendisini takip ettiğinden şüphelenen başkan, çiftlikte bulunan başka birinden tüfeği istedi.

Daha sonra tüfek ile drone'a ateş açtı. Drone ise yavaş yavaş alandan uzaklaştı.

CİHAZ KİME AİT BULUNAMADI

Drone’nin güvenlik güçlerine mi, Ermenistan’a mı ya da hobi amaçlı kullanılan bir cihaz olduğu öğrenilemedi.

Belediye başkanın o anlara ait görüntüyü sosyal medya hesabında paylaşması ve silah isterken “Allahsız çabuk ol” demesi vatandaşlar arasında çeşitli esprilere neden oldu.