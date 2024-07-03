Belediye başkanı ile uzman çavuş arasında gerginlik! "Yumruk attı" dedi, şikayetçi oldu

03 Temmuz 2024 17:18 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 17:18

Kırşehir'de kız arkadaşıyla birlikte aracıyla eve giden uzman çavuş Y.S., kırmızı ışıkta bekleyen araca selektör yapınca ortalık karıştı. Selektör yapılan araçtan inen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile uzman çavuş tartıştı. Gerilimin arttığı olayda, Ekicioğlu'nun kendisine yumruk attığını iddia eden uzman çavuş karakola giderek şikayetçi oldu.

"BELEDİYE BAŞKANI YAKAMDAN TUTUP SOL YANAĞIMA YUMRUK ATTI"

Şahıs ifadesinde, "Kırmızı ışık yeşile dönünce aracımla hareket ettim. Marka ve modelini bilmediğim siyah renkli otomobil uyarı selektörüm sonrası önüme kırdı. Daha sonra Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu aracından inerek yanıma geldi. Aracımın camı açıktı. Kız arkadaşım beni belediye başkanı olduğu konusunda uyardı. Belediye başkanı yakamdan tutup sol yanağıma yumruk attı. Beni aracımdan çıkarmaya çalıştı. Kendisine askeri personel olduğumu söyledim. Çevrede biriken vatandaşlar, olay büyümesin diye beni olay yerinden uzaklaştırdı" dedi. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

UZMAN ÇAVUŞ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Olay sırasında alkollü olduğu ileri sürülen Uzman Çavuş Y.S.'nin "alkollü araç kullanmak", "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından 3 ay süreyle görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Öte yandan, gerginliğe şahit olan çevredeki insanların olay yerine yönelişi kameraya yansıdı.