Belediyenin bedava arazi dağıttığını duyunca şoke oldu! Tek koşulu bakın neymiş

29 Ağustos 2024 10:58 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 11:10

İsveç'te yaşayan bir içerik üreticisi olan Zafer Atalay'ın paylaştığı video sosyal medyanın gündemine oturdu. Belediyenin 'bedava arazi' dağıttığını söyleyen Atalay, "Tek koşulu ise "gelin burada yaşayın" diyor" ifadelerini kullandı.

Oldukça nezih bir ortam olduğunu söyleyen Atalay, gördüğü güzellikler sonrası şaşkına döndü. Sosyal medya kullanıcıları söz konusu paylaşıma yorum yağdırdı.

TEK KOŞUL VAR: BURADA YAŞAYIN

Atalay, "Belediyenin bedavaya arsa verdiği noktaya geldim arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Belediye şu arkamda gördüğünüz araziyi, 1 dönümlük araziyi bedavaya veriyor. Tek koşulu ise "gelin burada yaşayın" diyor. Okuluna, parkına, ormanına, kreşine vs. bakacağız. Tabii ki komşularımıza da bakmaya geldik. Gayet nezih bir ortamı var. Karavanımızı buraya park ederiz geniş bir arazisi var" ifadelerini kullandı.