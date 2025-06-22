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Belediye otobüsünde skandal görüntüler! Tesettürlü kadına 2 yaşındaki kızının gözü önünde saldırdı!

Denizli'de bir halk otobüsünde tesettürlü kadın, 2 yaşındaki kızının yanında saldırı ve hakaretlere maruz kaldı. Olayda küçük kız travma yaşarken, polis ekipleri soruşturma başlattı.

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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
22.06.2025
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
22.06.2025
saat ikonu 12:10

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde yaşanan olay, halk otobüsündeki yolcuları dehşete düşürdü. Edinilen bilgilere göre, Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 540 numaralı Denizli Valiliği-Gerzele Mahallesi güzergahında seyreden otobüse, Akkonak Parkı durağından 2 yaşındaki kızıyla birlikte binen tesettürlü bir kadın, henüz yerine oturmadan otobüste bulunan başka bir kadın tarafından sözlü saldırıya uğradı.

Belediye otobüsünde skandal görüntüler! Tesettürlü kadına 2 yaşındaki kızının gözü önünde saldırdı!

SALDIRGAN KADINDAN IRKÇI SÖYLEMLER

Saldırgan kadın, tüm uyarılara rağmen tavrını sürdürerek, "Defolun gidin lan buradan. Siz kimsiniz? Çıkarın bunu buradan" gibi hakaret ve sinkaflı küfürler sarf etmeye başladı. Sözlü saldırının ardından iki kadın arasında arbede yaşandı. Otobüste bulunan diğer yolcular araya girerek kadınları ayırırken, tesettürlü kadının 2 yaşındaki minik kızı yaşananlar karşısında gözyaşlarına boğuldu. Ağlayan çocuğu diğer yolcular sakinleştirmeye çalıştı.

Belediye otobüsünde skandal görüntüler! Tesettürlü kadına 2 yaşındaki kızının gözü önünde saldırdı!

"KÜÇÜK KIZ TRAVMA YAŞADI"

Olayın şahitlerinden bir vatandaş, yaşanan anları şu şekilde aktardı: "Denizli Büyükşehir Belediye otobüsünde açık bir kadın, tesettürlü genç bir kadına önce sözlü saldırdı. ‘Gidin buradan istemiyorum sizin gibileri' diyerek söylenmeye başladı. Ardından ‘İstemiyorum git bu ülkeden' şeklinde bağırarak sözlü saldırdı. Sonra küfür etmeye hakaret etmeye başladı. Çarşaflı kadın Türk'tü, yabancı değildi. Kapalı kadının yanında 2 yaşlarında küçük kız çocuğu vardı, travma yaşadı. Bir türlü minik kızı susturamadık, devamlı olayın etkisiyle ağladı"

Belediye otobüsünde skandal görüntüler! Tesettürlü kadına 2 yaşındaki kızının gözü önünde saldırdı!

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Otobüsteki vatandaşlar kavgayı ayırdıktan sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, her iki kadını da önce hastaneye, ardından karakola götürdü. Yaşanan olay anı, otobüsteki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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