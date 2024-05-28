Belediyenin çöp kamyonu kaçak dönüş yaptı, 8 yaşındaki çocuğu ezdi

28 May 2024 22:58 - Güncelleme : 28 May 2024 23:05

Esenyurt’ta çöp kamyonu, 8 yaşındaki karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğu ezdi. Olay yerinde küçük Cuma hayatını kaybederken kaçak dönüş yapan kamyon şoförü gözaltına alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Çınar Mahallesi Erzurum Kongre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A. idaresindeki 34 KIR 417 plakalı çöp kamyonuyla 'U' dönüşünün yasak olduğu yerden dönmeye çalıştığı sırada, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Hasan Cuma (8) isimli çocuğa çarptı.

KÜÇÜK CUMA OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinde, Cuma’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Konu ile ilgili kamyon sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından çocuğun cansız bedeni ambulansla morga kaldırıldı. Yaşanan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.