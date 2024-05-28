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TEM otoyolunda feci kaza! 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
28 May 2024 15:38 - Güncelleme : 28 May 2024 16:29

Son dakika haberi... TEM Otoyolu'nun Esenyurt mevkiinde feci bir kaza meydana geldi. 10 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

İstanbul'da TEM Otoyolu'nun Esenyurt mevkiinde feci bir kaza meydana geldi. 10 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı.

TEM otoyolunda feci kaza! 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var - 1. Resim

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TRAFİK AKIŞI TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR

Ekipler, yaralılara müdahale ederken polis, kaza nedeniyle yolun Mahmutbey istikametine trafik akışını tek şeritten sağlıyor.

Kaynak: tgrthaber.com
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