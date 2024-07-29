Belediyeye ait kreşte şoke eden görüntüler! 4 yaşındaki çocuğa şiddet

29 Temmuz 2024 15:48 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 15:51

Bandırma Belediyesi'ne ait Türkan Saylan Gündüz Bakım Evi'nde bir öğretmen tarafından, 4 yaşındaki öğrenciye şiddet uygulandı. Belediye yetkililerinin yaptığı açıklamaların tam aksine, C.U. adlı öğretmenin 4 yaşındaki öğrencisinin eline tırnaklarını geçirerek yaraladığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Çocuğunun gündüz bakım evinde yaşadığı kabus dakikalarının görüntülerinin ortaya çıktığını belirten baba Cengiz Özşaylan ayrıca bir de açıklama yayınlayarak olayın iç yüzünü anlattı.

Cengiz Özşaylan'ın iddialarına göre kreşte çocuğa karşı sistematik bir şekilde işkence durumunun söz konusu olduğu ifade edilirken olayın örtbas edilmek istendiği de belirtildi.

"BELEDİYE YETKİLİSİ HEDİYELER TEKLİF ETTİ"

Olayın ardından bir belediye yetkilisinin kendilerine hediyeler teklif ettiğini ancak kabul etmediklerini belirten Özşaylan, "Bize bu tip şeylerle geldiler. Ben ısrarla bir yıl geriye dönük kamera görüntülerini görmek istedim. Bize savcılık izniyle bu görüntülerin verilebileceği söylendi. Sonrasında biz de savcılık kanalıyla görüntüleri talep ettik ancak 6 aya dönük kamera görüntüleri yok edildi. Bize görüntüler verilmedi. Bu arada öğretmen C.U. görevinden uzaklaştırılmıştı. Dava sonuçlanmadan, yani hiçbir sonuca varılmadan kısa bir süre sonra öğretmen işe geri alındı. Bu olaylar yaşandıktan sonra kamera görüntülerindeki diğer öğretmenin de duyarsız davrandığı gözümüzden kaçmadı. Çocuğum ağlarken ve arkadaşları yanına giderken iki öğretmen de bunu umursamadı" ifadelerini kullandı.