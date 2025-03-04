Belgrad Ormanı'na kaybolan kendisinden 2 gündür haber alınamayan peyzaj mimarı Ece Gürel'i arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarında Ece Gürel'e dair henüz bir ize rastlanamazken genç kadının arkadaşına yolladığı son mesajları ortaya çıktı.

İstanbul'da 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanları'na gideceğini söyleyerek evden çıkan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'den yakınları bir daha haber alamadı. Ece Gürel'e bir süre ulaşamayan yakınları hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler Belgrad Ormanı'nda Ece Gürel'i bulmak için çalışma başlattı.

HERKES ECE GÜLER'İ ARIYOR

Belgrad Ormanları'nda gece saatlerinde de devam eden arama çalışmalarına polis, AFAD, AKUT ve Ümraniye ile Sarıyer belediyelerine bağlı arama kurtarma ekipleri katılıyor. İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) ekibine bağlı dalgıçlar, Valide Sultan Bendi'nde dalış yaparak arama çalışmalarını sürdürüyor.

HENÜZ BİR İZE RASTLANMADI

Arama faaliyetlerini izleyen Gürel'in akrabası Yusuf Çeçtepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gürel’in pazar gününden bu yana kayıp olduğunu ve dün akşamdan itibaren profesyonel ekiplerin bölgede arama çalışmaları yürüttüğünü belirtti. Çeçtepe, ekiplerin aralıksız çalıştığını ancak vardiya değişimi nedeniyle kısa süreliğine ara verildiğini ve şu ana kadar herhangi bir gelişme kaydedilmediğini ifade etti.

SON MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

İngiltere'deki arkadaşlarıyla sosyal medya üzerinden mesajlaştığı ve Belgrad Ormanı'ndan fotoğraflar paylaştığı tespit edilen Gürel'in son mesajları da ortaya çıktı. Müge Anlı, kayıp peyzaj mimarının son mesajını canlı yayında okudu. Ece'nin arkadaşına son attığı mesajda 'Önce kayboldum, sonra oturdum. Ruhum geride kaldı' dediği ortaya çıktı.