"Beni tanıyor musun?" deyip ambulansın camlarını yumrukladı!

04 Kasım 2024 08:13 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 08:19

Adana'da bir sürücü yol verme tartışması yaşadığı ambulans sürücüsüne saldırdı. "Beni tanıyor musun?" diyerek ambulansın camlarını yumruklayan saldırgan saniye saniye görüntülendi.

Sarıçam​ ilçesi Ahmet Zenbilci Bulvarı'nda yaşanan olayda, ambulans sürücüsüyle yol verme​ tartışmasına giren sürücü sinirden çılgına döndü. İki sürücü de araçtan inerek tartışmaya devam etti.

"BENİ TANIYOR MUSUN?" DEYİP SALDIRDI

Daha sonra ambulans şoförü aracına bindi. Bu sırada koşarak ambulansa yaklaşan otomobil sürücüsü, "Beni tanıyor musun?" diye bağırıp hakaretlerde bulundu. Ambulans sürücüsü ise araçla bölgeden uzaklaştı. Yaşanan bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi.