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MasterChef'te seyircileri şaşırtan eleme! Şampiyonluğa aday gösteriliyordu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
04 Kasım 2024 08:05 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 08:14
MasterChef&#039;te seyircileri şaşırtan eleme! Şampiyonluğa aday gösteriliyordu

MasterChef’te elenen isim merak konusu oldu. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı gecede, yarışmacılar bu kez Adana yer fıstığıyla özgün yemekler hazırlamak için tezgah başına geçtiler.

MasterChef programının on dördüncü haftasında yarışmaya veda eden isim belli oldu. Kritik isimlerin yer aldığı potada başarısız tabağı hazırlayarak hayallerine veda eden yarışmacı seyircileri şaşırttı.

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

MasterChef’te eleme potasına girmemek için kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan o isim hayallerine veda etti.  Eleme potasında sona kalan iki yarışmacı Akın ve Nigar oldu.

MasterChef'te seyircileri şaşırtan eleme! Şampiyonluğa aday gösteriliyordu - 1. Resim

Bu hafta yarışmaya veda eden yarışmacı, şampiyon adayı gözüyle bakılan Akın oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Erim

Alper

Akın

Ezgi

Nigar

Onur

Semih

MasterChef'te seyircileri şaşırtan eleme! Şampiyonluğa aday gösteriliyordu - 2. Resim

MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

Ana kadroda bulunan yarışmacılar arasında; Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan, Deniz, Çağlar, Serhat, Alper, Ayşe, Beril, Semih, Eda, Muratcan, Nigar, Beyza, Emre, Kaan, Kerem ve Nevzat yer alıyor.

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Kaynak: TGRT Haber

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