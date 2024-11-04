MasterChef'te seyircileri şaşırtan eleme! Şampiyonluğa aday gösteriliyordu
MasterChef’te elenen isim merak konusu oldu. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı gecede, yarışmacılar bu kez Adana yer fıstığıyla özgün yemekler hazırlamak için tezgah başına geçtiler.
MasterChef programının on dördüncü haftasında yarışmaya veda eden isim belli oldu. Kritik isimlerin yer aldığı potada başarısız tabağı hazırlayarak hayallerine veda eden yarışmacı seyircileri şaşırttı.
MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?
MasterChef’te eleme potasına girmemek için kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan o isim hayallerine veda etti. Eleme potasında sona kalan iki yarışmacı Akın ve Nigar oldu.
Bu hafta yarışmaya veda eden yarışmacı, şampiyon adayı gözüyle bakılan Akın oldu.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Erim
Alper
Akın
Ezgi
Nigar
Onur
Semih
MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?
Ana kadroda bulunan yarışmacılar arasında; Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan, Deniz, Çağlar, Serhat, Alper, Ayşe, Beril, Semih, Eda, Muratcan, Nigar, Beyza, Emre, Kaan, Kerem ve Nevzat yer alıyor.