Berbere girip selam verdi sonra kurşun yağdırdı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kafasındaki kaskla berbere gelip selam verdikten sonra kurşun yağdıran şahıs ile yanındaki kişi, polis ekiplerinin 1 saatten kısa süren çalışmasıyla yakalandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanan ilginç olayda berbere kafasında kaskla gelen şahıs ortalığa kurşun yağdırdı. Berber dükkanına gelen İsmail E. isimli şahıs, iş yerinde çalışan 2 şahsı yaralamıştı. Motosikletle gelerek kafasındaki kaskla kurşun yağdıran U.E. (19) ve motosiklet sürücüsü, polis ekiplerinin 1 saatten kısa süren çalışmasıyla yakalandı.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalanan şahıslar, rapor işlemleri için hastaneye sevk edilirken, yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Öte yandan, İ.T. (36) ve E.Ö. (16) isimli yaralı şahısların hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.