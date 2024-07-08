Beşiktaş amigosu cinayetinin altından 'çarşı liderliği' çıktı!

08 Temmuz 2024 10:37 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 10:52

Kürek cinayeti davasında karar! Yeğeninin ölümüne neden olan dayının cezası belli oldu

Kürek cinayeti davasında karar! Yeğeninin ölümüne neden olan dayının cezası belli oldu

Olay , Bayrampaşa'da alışveriş merkezindeki kafede meydana gelmişti. Arkadaşlarıyla kafede oturan Seyit Subaşı, silahlı saldırıya uğramıştı.

Subaşı'nın kanlar içinde kaldığını görenler polisi ve sağlık ekiplerini aramıştı.

Sağlık ekipleri Subaşı'yı hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise saldırıyı düzenleyen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

OLAY YERİNİN 50 METRE YAKINLARINDA YAKALANDI

Silahlı saldırgan Mustafa Y., olay yerinin 50 metre yakınında silahıyla birlikte gözaltına alınmıştı.

Şüphelinin emniyette verdiği ifadede, Beşiktaş taraftarı olduğunu, Beşiktaş-Karagümrük maçında amigoluk yapan Seyit Subaşı ile tartıştıklarını, maç sonrası Maçka Parkı'nda Subaşı'nın kendisine silahla bir el ateş ettiğini ancak isabet ettiremediğini söylemişti.

Beşiktaş'ın 'Çarşı' grubunun liderliğini almak için taraflar arasında bir takım tartışmalar yaşandığı, Seyit Subaşı'nın Sarıyer amigosu olduğunu söyleyen Mustafa Y., şüpheliler Erhan K., ve Erdem F.'nin karşı grupta olduğu bu ikisini cezaevinden tanıdığını olay günü maktulün ayaklarına sıkmak için plan yaptıklarını söyledi.

YILLARDIR HUSUMET BESLİYORMUŞ

Sabah'ın haberine göre; 5 kişi hakkında müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianamede Erhan K.'nın 2018 yılından beri Çarşı taraftar grubu organizatörlüğünü yürüttüğünü, 3 yıl önce Ankaragücü maçında yaşanan olay nedeniyle maktulün kendisine husumet beslediğini, 30 Mayıs 2022 tarihinde evinin önünde silahlı saldırıya uğradığını maktulün öldürüldüğü gün ailesiyle birlikte Silivri'de olduğunu geçmişten dolayı maktulle kavga etmeyi düşündüğünü ancak öldürmeyi düşünmediği belirtildi.

BEŞİKTAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ TANIK OLDU

Mahkeme ayrıca Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Cenk Sürmen'i tanık olarak dinlemişti.

Bilgihan Cenk Sürmen mahkemede verdiği ifadesinde 2019 yılından beridir kulüpte yönetici olduğunu Seyit ve Erhan'ı tribünden tanıdığını ancak aleyhinde ifade veren Furkan A.'nın iddialarını kabul etmediğini söylemişti.

Seyit Subaşı ile aralarında herhangi bir husumet olmadığını belirten Bilgihan Cenk Sürmen, 'Olaylarla ilgili bilgi sahibi değilim, Erhan ile Seyit arasında bir problem olup olmadığını da bilmiyorum.

Furkan A.'nın beyanında geçirdiği üzere kimseye 25 bin dolar para vermedim.

Hatırladığım kadarıyla Seyit'in hesabına eşinin tedavisi için bir miktar para göndermiştim.' diye konuşmuştu.

CİNAYET ŞÜPHELİSİNE SAĞLAM RAPORU

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanıklar heyet karşısına çıktı.

Tutuklu sanıklardan silahlı saldırgan Mustafa Y., akıl sağlığının yerinde olmadığını bu nedenle tahliye edilmesini talep etmişti.

Mahkeme ise Adli Tıp Kurumu'na Mustafa Y.'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor hazırlamasını istemişti.

Mahkemeye ulaşan rapora göre Mustafa Y.'nin yargılanmasında ve cezaevinde kalması konusunda herhangi bir engel bulunmadığına dair rapor hazırladı.

Mahkeme aynı zamanda firari sanıklardan Erdem F.'nin yakalanması için kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti.

Dava ilerleyen günlerde devam edecek.