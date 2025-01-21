Beşiktaş Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar: Rakip firmayı sabotajla iflasa sürüklediler

21 Ocak 2025 10:06 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 10:25

CHP'li Beşiktaş ve Esenyurt belediyelerine ilişkin yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Esenyurt'ta temizlik aracı kiralama ihalesini kazanan firmanın, gerekli şartları sağlayamaması için sabotaj yapılarak devre dışı bırakıldığı belirlendi. Temizlik araçlarına sabotaj yapan kişi, rüşvet ağını organize eden Aziz İhsan Aktaş'ın şirketinde müdür olan Turan Kesik'in belediyede görevli başşoför oğlu çıktı. Ekipmanları bir bir bozulmaya başlayan firma iflasa sürüklendiği ve sonraki ihalelere de girmesinin engellendiği öğrenildi.

Beşiktaş Belediyesi soruşturmasında yeni detaylar! İfadesinde her şeyi tek tek anlattı: Rüşvetin tarifesi varmış

Beşiktaş Belediyesi soruşturmasında yeni detaylar! İfadesinde her şeyi tek tek anlattı: Rüşvetin tarifesi varmış

CHP'li Beşiktaş ve Esenyurt​ belediye başkanlarına rüşvet​ vererek ihale​ süreçlerini organize ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Başkan Yardımcısı Alican Abacı ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 23 şüpheli tutuklandı. Aldığı ihaleler karşılığında Beşiktaş ve Esenyurt belediyelerini rüşvete bağladığı iddia edilen iş insanı Aziz İhsan Aktaş'la ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

RAKİP FİRMALARI BASKILARLA DEVRE DIŞI BIRAKTILAR

Sabah gazetesinin haberine göre; soruşturma dosyasındaki bilgilere göre Aziz Aktaş'la ilişkili firmaların, ihale alabilmeleri için rakip görülen firmalara uyguladığı baskılar da ortaya çıktı. Tespitlere göre, geçen yıl Esenyurt'ta temizlik aracı kiralama ihalesini kazanan Harman İnşaat şirketine sabotaj yapılarak iflasa sürüklendi.

ARAÇLARI BOZDULAR, PARAYI ÖDEMEDİLER

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre Esenyurt Belediyesi, Harman İnşaat'ın ihalesinin feshedilmesini kararlaştırdı. Firmaya hakediş düzenlemesine rağmen 5-6 ay ödeme yapılmadı. Araçlarına sabotaj yapıldı. Böylece konkordato ilan eden firmanın ihalelere de girmesi engellendi.

SABOTAJCI TANIDIK ÇIKTI

Araçlardaki arızaların Adil Kesik'in vardiyasında yaşandığı ortaya çıktı. CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri'nde başşoför olarak görev yapan Adil Kesik'in, Aziz Aktaş'ın şirketi olan Barka Atık Yönetim Şirketi Müdürü Turan Kesik'in oğlu ve aynı şirketin çalışanı Cengiz Kesik'in kardeşi olduğu ortaya çıktı. Buradaki amaç Harman İnşaat şirketinin ihaleye giremeyerek Aziz Aktaş'ın firması olan Bilginay şirketinin ortağı olan Barka Atık Yönetim şirketinin ihaleyi almasıydı.

TANIK MİMAR SABOTAJI DOĞRULADI

Soruşturmada 'tanık' sıfatıyla ifadesi alınan peyzaj mimarı C.Y. de Harman İnşaat'a yönelik sabotaj iddialarını doğruladı. C.Y. ifadesinde, "Son 2 yıldır özellikle 30 Eylül 2024'te süresi biten yüklenici Harman İnşaat'ın bünyesindeki temizlik aracı kiralama ihalesini, daha iş başlamadan başka bir firmanın şikâyetleri neticesinde hukuksal ve idari birçok sorunla karşılaştık.

İhale döneminde birçok araç anlamsız şekilde ağır hasarlara uğradı ve uzun süreli onarım isteyen süreçlere maruz kaldı. Bu dönemlerde yedek araçlarla ortalama 1000 ton üzeri çöp toplandı ve iş bir şekilde yapıldı. Harman İnşaat'ın ihalesini feshetmek için olduğunu düşündüğüm bazı anlamsız araç bozulmaları veya çalışmaları olduğunu değerlendiriyorum" diye konuştu.