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Beşiktaş Casemiro için düğmeye bastı! Solskjaer bizzat istiyor

Editör: Murat Makas / Kaynak: Fotomaç
01 Şubat 2025 11:01 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 11:10
Beşiktaş Casemiro için düğmeye bastı! Solskjaer bizzat istiyor

Ara transfer döneminin sessiz takımlarından Beşiktaş, Serdal Adalı başkanlığında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar Manchester United'ın dünyaca ünlü ismini gündemine aldı. Teknik direktör Solskjaer’in oyuncuyu istediği iddia edildi.

UEFA Avrupa Ligi’nden elenen Beşiktaş, Serdal Adalı yönetiminde adeta sessizliğe büründü. Siyah beyazlılar ara transfer döneminde henüz kadroya bir isim dahil etmedi. Serdal Adalı yönetiminde transfer çalışmaları sürerken dünyaca ünlü bir isim gündeme geldi.

Beşiktaş Casemiro için düğmeye bastı! Solskjaer bizzat istiyor - 1. Resim

CASEMIRO SICAK BAKIYOR

Beşiktaş, İngiliz devi Manchester United'ın yıldızı Casemiro için harekete geçti. Tbrfootball'da yer alan habere göre siyah-beyazlılar Brezilyalı oyuncu için nabız yoklamaya başladı.

Beşiktaş Casemiro için düğmeye bastı! Solskjaer bizzat istiyor - 2. Resim

32 yaşındaki futbolcu ile ilgili Roma ve bazı Katar kulüplerinin de devrede olduğu konuşuluyor. Porto, R. Madrid, M. United gibi devlerde oynayan Casemiro'nun da kariyerinin bu döneminde Solskjaer'li Kartal'a sıcak baktığı söyleniyor.

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Kaynak: Fotomaç

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