Beşiktaş Casemiro için düğmeye bastı! Solskjaer bizzat istiyor

01 Şubat 2025 11:01 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 11:10

Ara transfer döneminin sessiz takımlarından Beşiktaş, Serdal Adalı başkanlığında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar Manchester United'ın dünyaca ünlü ismini gündemine aldı. Teknik direktör Solskjaer’in oyuncuyu istediği iddia edildi.

Beşiktaş Onuachu için bastırıyor! Serdal Adalı, Solskjaer ile görüşecek

Beşiktaş Onuachu için bastırıyor! Serdal Adalı, Solskjaer ile görüşecek

UEFA Avrupa Ligi’nden elenen Beşiktaş, Serdal Adalı yönetiminde adeta sessizliğe büründü. Siyah beyazlılar ara transfer döneminde henüz kadroya bir isim dahil etmedi. Serdal Adalı yönetiminde transfer çalışmaları sürerken dünyaca ünlü bir isim gündeme geldi.

CASEMIRO SICAK BAKIYOR

Beşiktaş, İngiliz devi Manchester United'ın yıldızı Casemiro için harekete geçti. Tbrfootball'da yer alan habere göre siyah-beyazlılar Brezilyalı oyuncu için nabız yoklamaya başladı.

32 yaşındaki futbolcu ile ilgili Roma ve bazı Katar kulüplerinin de devrede olduğu konuşuluyor. Porto, R. Madrid, M. United gibi devlerde oynayan Casemiro'nun da kariyerinin bu döneminde Solskjaer'li Kartal'a sıcak baktığı söyleniyor.